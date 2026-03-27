الولايات المتحدة: تراجعات وول ستريت تتعمق

انخفض مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي بأكثر من 10% منذ نهاية يناير. وتزايدت المخاوف بشأن الحفاظ على وتيرة وحجم المكاسب لدى الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، أو تلك التي تتأثر به، وذلك في أعقاب الصراع في الخليج العربي. بدأت جلسة تداول يوم الجمعة بانخفاضات ملحوظة، حيث تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية بأكثر من 1%. وسُجّلت أكبر الخسائر في مؤشر راسل 2000، حيث اقتربت الانخفاضات من 2%.

يركز السوق بشكل أساسي على تزايد الإشارات السلبية من شركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى تضاؤل ​​فرص خفض حدة الصراع في الخليج العربي. ويزيد الوضع سوءًا تزايد حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم وسياسة البنوك المركزية.

بيانات الاقتصاد الكلي:

أصدرت جامعة ميشيغان أحدث بياناتها حول توقعات التضخم وثقة المستهلك.

توقعات التضخم (سنة واحدة): 3.8% (المتوقع: 3.4%؛ السابق: 3.4%)

توقعات التضخم (5 سنوات): 3.2% (المتوقع: 3.2%؛ السابق: 3.3%)

توقعات المستهلكين: 51.7 (المتوقع: 54.1؛ السابق: 56.6)

الوضع الحالي: 55.8 (المتوقع: 57.8؛ السابق: 56.6)

تُظهر البيانات بوضوح تسارعًا في تراجع ثقة المستهلكين. كما ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير بشكل ملحوظ.

مؤشر US100 (D1)

يبدو أن المشترين يفقدون زخمهم تمامًا. انخفض السعر بشكل حاد دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 يوم، وهو ما يُعد إشارة هبوطية قوية للغاية. كما انخفض المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا دون المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم، مما يعزز إشارة الزخم الهبوطي. في الوقت الحالي، يبدو أن السعر يُكافح للحفاظ على مستوى فيبوناتشي 78.6؛ ومع ذلك، فإن الانخفاض دون هذا المستوى قد يكون مسألة وقت فقط. المصدر: xStation5

أخبار الشركات: