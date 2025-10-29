الولايات المتحدة تتعهد باستثمار 80 مليار دولار في الطاقة النووية 🗽ارتفاع أسهم كاميكو بنسبة 20% في أعقاب صفقة وستنجهاوس

خصصت إدارة ترامب أكثر من 80 مليار دولار لشراء مفاعلات ويستنغهاوس النووية. ويمكن للولايات المتحدة الاستحواذ على حصة تقارب 8% في الشركة بمجرد استيفاء عتبات ربحية محددة، مع إمكانية طرحها للاكتتاب العام الأولي إذا تجاوز تقييم ويستنغهاوس 30 مليار دولار بحلول عام 2029.

ارتفعت أسهم كاميكو بنسبة 23.4%، مسجلةً أعلى مستوياتها التاريخية، مدعومةً بملكيتها البالغة 49% في ويستنغهاوس. في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم اليورانيوم الأسترالية بنسبة 10% في المتوسط، بقيادة شركات بوس إنرجي، وبينينسولا إنرجي، وأليجاتور إنرجي.

تُضاف هذه الصفقة إلى موجة من المحفزات الصاعدة للقطاع النووي، بما في ذلك إعادة تشغيل مايكروسوفت لمفاعل جزيرة ثري مايل، واستثمار أمازون البالغ 500 مليون دولار في تقنية مفاعلات الوحدات الصغيرة، وخفض كاميكو لإنتاجها بنسبة 19%. في الوقت نفسه، تُسلط المشكلات التشغيلية في بالادين وبوس إنرجي الضوء على التقلبات المستمرة في سوق اليورانيوم.

الحكومة الأمريكية تستثمر في مستقبل الطاقة النووية

شهدت أسهم اليورانيوم ارتفاعًا حادًا يوم الأربعاء عقب أنباء عن إبرام إدارة ترامب اتفاقية لبناء مفاعلات نووية جديدة تابعة لشركة وستنجهاوس بقيمة لا تقل عن 80 مليار دولار. وتُعد هذه المبادرة جزءًا من خطة أوسع نطاقًا لإنعاش الصناعة النووية المحلية.

تأتي هذه الخطوة في إطار استثمارات حكومية سابقة في أسهم شركتي إنتل ويو إس ستيل، بهدف معالجة اختناقات التمويل التي أدت إلى توقف المشاريع على الرغم من ارتفاع الطلب على الكهرباء بفضل الذكاء الاصطناعي وتوسع مراكز البيانات.

بموجب الاتفاقية، ستكون الولايات المتحدة المشتري الرئيسي للمفاعلات الجديدة، مما يُمكّن من بدء المشروع وشراء المكونات طويلة الأجل. وقد يمنح هيكل الاستثمار الحكومة الأمريكية في نهاية المطاف حصة ملكية تبلغ حوالي 8% في وستنجهاوس بمجرد تحقيق أهداف الربحية. ويجري حاليًا النظر في طرح عام أولي للشركة إذا تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار في السنوات القادمة.

كاميكو تسجل مستويات قياسية

شهدت كاميكو، ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم، ارتفاعًا في أسهمها بأكثر من 20%، مسجلةً مستويات قياسية. وتمتلك الشركة حصة 49% في وستنجهاوس، بينما تملك شركتا بروكفيلد لإدارة الأصول وبروكفيلد رينيوابل بارتنرز نسبة 51% المتبقية.

تتضمن الصفقة بين الولايات المتحدة وويستنجهاوس أيضًا اتفاقية لتقاسم الأرباح لدافعي الضرائب بمجرد أن تتجاوز عائداتها 17.5 مليار دولار، بالإضافة إلى إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام إذا تجاوزت قيمة وستنجهاوس 30 مليار دولار بحلول عام 2029.

عقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم اليورانيوم المدرجة في الولايات المتحدة بشكل واسع، حيث ارتفعت أسهم شركات دينيسون ماينز، ويورانيوم إنرجي كورب، وأور-إنرجي، ويورانيوم رويالتي كورب بنسب تراوحت بين 5% و20% في جلسة واحدة.

المصدر: xStation5