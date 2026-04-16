الرميان: أصول صندوق الاستثمارات العامة تقفز 6 أضعاف خلال أقل من عقد

أكد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة أن الصندوق حقق نموًا استثنائيًا، حيث تضاعفت الأصول تحت الإدارة بمقدار 6 مرات خلال أقل من عشر سنوات، بالتزامن مع توسع استثماراته محليًا وعالميًا وجذب المستثمرين الدوليين للمملكة.

وأشار إلى أن الصندوق أطلق مشاريع كبرى غير مسبوقة واستثمر في قطاعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، الألعاب الإلكترونية، والطاقة المتجددة، ما يعزز دوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي.

وأوضح أن استراتيجية 2026–2030 تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسيرة النمو، مع التركيز على تعظيم القيمة ورفع كفاءة الاستثمارات، عبر تحويل 13 قطاعًا إلى 6 منظومات اقتصادية متكاملة تعزز فرص الشراكة مع القطاع الخاص.

كما شدد على استمرار دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء شركات وطنية رائدة عالميًا وتعزيز الشراكات الدولية.