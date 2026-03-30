الرميان: الوضع الاقتصادي الكلي والمالي السعودي لايزال قوياً ومستقراً ومرناً

قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، إن الوضع الاقتصادي الكلي والمالي السعودي ما يزال "قوياً ومستقراً ومرناً"، وكذلك محفظة صندوق الاستثمارات العامة، فهي متنوعة ومرنة هيكلياً.
مضيفا خلال مشاركته في أعمال النسخة الرابعة من قمة FII PRIORITY التابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقدة في ميامي الأمريكية، إنه سيتم الكشف الاستراتيجية الجديدة للصندوق السيادي، خلال الأسابيع المقبلة
في الاطار ذاته أشار أنه يتطلع أن تشهد المرحلة الجديدة للصندوق خلال السنوات الـ 5 المقبلة جذب المزيد الأشخاص للعمل معه، وتشجيع رؤوس الأموال الخارجية، لافتاً إلى أن المرحلة السابقة المنتهية في 2025 شهدت بذل جهود كبيرة لزيادة الاستثمارات محلياً مؤكدا أن استراتيجية الصندوق تتطور بشكل مستمر، لكونها مرتبطة مع التقدم الذي يشهده العالم، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي الكلي والمالي السعودي ما يزال قوياً ومستقراً ومرناً، وكذلك محفظة صندوق الاستثمارات العامة، فهي متنوعة ومرنة هيكلياً.
كما أوضح محافظ صندوق الاستثمارات أن الاستثمارات المستهدف جذبها ليس من المفترض أن تتركز في مشاريع التنمية الحضرية والعقارية، بل أيضاً في مراكز البيانات وقطاعات الأدوية والطاقة المتجددة التي نرغب في الاستثمار فيها وجعلها أحد أنظمتنا البيئية المستهدفة وحول الذكاء الاصطناعي أشار إلى أنه ليس سباقاً للانطلاق أولاً، بل يتطلب التفكير فيه ودراسته ووضع الأساس الصحيح له، وأنه يعتقد أن السعودية، كدولة، في موقع جيد جداً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
