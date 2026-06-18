الرميان: استثمارات الصندوق السيادي في أوروبا بلغت 98 مليار يورو والسعودية وجهتنا الاستراتيجية

استثمارات ضخمة تعزز الشراكات الدولية

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، أن الصندوق واصل توسيع حضوره الاستثماري على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات التي ضخها في أوروبا خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 وصل إلى نحو 98 مليار يورو.

وجاءت تصريحات الرميان خلال مشاركته في قمة الأولوية التي تنظمها مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الإيطالية روما، حيث استعرض توجهات الصندوق وخططه الاستثمارية طويلة الأجل.

نهج استثماري طويل المدى

وأوضح الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة يتبنى رؤية استثمارية قائمة على الاستدامة والنمو طويل الأجل، مؤكداً استمرار الصندوق في ضخ الاستثمارات عبر قطاعات وأسواق متنوعة حول العالم. وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية لا تقتصر على تحقيق العوائد المالية فحسب، بل تركز أيضاً على بناء شراكات اقتصادية تدعم التنمية وتخلق فرصاً جديدة للنمو.

وأضاف أن الصندوق يواصل دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف الأسواق، مع المحافظة على نهج متوازن يضمن تنويع الأصول وتعزيز القيمة على المدى البعيد.

التركيز على جذب الاستثمارات إلى المملكة

وشدد محافظ الصندوق على أن المرحلة الحالية من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة تركز بشكل رئيسي على جذب الاستثمارات إلى المملكة العربية السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.

وأكد أن المملكة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين العالميين من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الأنظمة والتشريعات، وإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى تستقطب رؤوس الأموال والخبرات الدولية.

دور محوري في التحول الاقتصادي

يُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز المحركات الاقتصادية في المملكة، حيث يقود العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما يواصل الصندوق تعزيز حضوره الدولي عبر استثمارات نوعية وشراكات استراتيجية، بالتوازي مع دوره في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية وترسيخ مكانتها كوجهة اقتصادية عالمية.