السعودية والذكاء الاصطناعي.. من مرحلة التبني إلى تحقيق القيمة الاقتصادية

تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة في رحلة التحول الرقمي، حيث لم يعد التركيز منصباً على إقناع الموظفين بأهمية الذكاء الاصطناعي، بل على كيفية تحويل الثقة المتزايدة بهذه التقنية إلى نتائج عملية ترفع الإنتاجية وتحسن الأداء المؤسسي.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها سيلزفورس بالتعاون مع YouGov أن القوى العاملة السعودية تعد من بين الأكثر تقبلاً للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، إذ بلغت نسبة المتشككين في هذه التقنية 15% فقط، وهو ما يعكس مستوى مرتفعاً من الاستعداد لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل المختلفة.

وشملت الدراسة أكثر من 1500 موظف مكتبي في أربع قارات، وركزت على تحليل العوامل التي تدفع الموظفين للانتقال من مرحلة تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الاستخدام اليومي الفعلي. وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية في ظل توجه المملكة نحو تعزيز اقتصاد المعرفة، بالتزامن مع الاحتفاء بعام 2026 كعام للذكاء الاصطناعي.

وأظهرت النتائج أن الثقة بالتقنية وحدها لا تكفي لضمان الاستخدام المستدام. فقد اعتبر 69% من المشاركين أن أمن البيانات يمثل العامل الأهم في اتخاذ قرار استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، فيما أكد 60% ضرورة توفر أدوات سهلة الاستخدام ومتكاملة مع الأنظمة والتطبيقات المستخدمة يومياً. كما رأى 57% أن فعالية هذه الحلول ترتبط بقدرتها على فهم طبيعة العمل وسياق المهام المختلفة دون الحاجة إلى تعليمات متكررة.

كما برز التدريب المستمر كعامل رئيسي في تعزيز معدلات التبني. فقد أظهرت الدراسة أن الموظفين الذين حصلوا على برامج تدريبية ودعم منتظم كانوا أكثر قدرة على دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية مقارنة بمن اكتفوا بالتجارب الأولية أو التعريفات العامة بالتقنية.

ورصدت الدراسة أكثر من 500 موظف نجحوا في الانتقال من مرحلة التجربة إلى الاستخدام المنتظم، حيث يعتمد 63% منهم على الذكاء الاصطناعي بشكل يومي، بينما أصبح 76% منهم من الداعمين النشطين لنشر استخدامه داخل مؤسساتهم.

ويرى خبراء القطاع أن المملكة تمتلك اليوم مقومات قوية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، مدعومة بـبنية رقمية متقدمة واستثمارات متنامية في التقنيات الحديثة. إلا أن تحقيق العائد الكامل من هذه الاستثمارات يتطلب التركيز على بناء المهارات، وتعزيز الثقة، وتوفير أدوات مصممة بما يتناسب مع احتياجات كل وظيفة.

وفي ظل التسارع الكبير في تبني الحلول الذكية عبر مختلف القطاعات، تبدو المنافسة المستقبلية بين الشركات أقل ارتباطاً بامتلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، وأكثر ارتباطاً بقدرتها على تحويل هذه التقنيات إلى قيمة اقتصادية حقيقية من خلال رفع الإنتاجية، وتطوير الكفاءات، وتحسين جودة القرارات، وتعزيز الأداء التشغيلي. بهذه المعادلة، قد تكون السعودية بالفعل على أعتاب مرحلة جني العوائد الفعلية للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.