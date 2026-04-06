السعودية تعزز تسعير النفط برفع قياسي لعلاوة الخام العربي الخفيف في الأسواق الآسيوية

في خطوة تعكس التحولات الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، رفعت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المخصص لشحنات مايو إلى الأسواق الآسيوية، مسجلة علاوة تاريخية غير مسبوقة بلغت 19.50 دولارًا للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي. ويُعد هذا القرار مؤشراً واضحاً على تصاعد الضغوط في سوق النفط، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لبيانات اطلعت عليها وكالة رويترز، يأتي هذا الارتفاع الحاد في ظل وصول أسعار نفط المنطقة إلى أعلى مستوياتها عالمياً، مدفوعة باضطرابات جيوسياسية تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وتتزايد حالة عدم اليقين بشأن توقيت التوصل إلى تهدئة في التوترات الإقليمية أو استئناف التدفقات الطبيعية للنفط عبر المضيق، لا سيما من كبار المنتجين في المنطقة، مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت وقطر والبحرين. وقد ساهم هذا الغموض في تعزيز علاوات الأسعار، مع اتجاه المشترين لتأمين الإمدادات وسط مخاوف من تعطلها.

في السياق ذاته، سجل خام دبي، وهو أحد أبرز المعايير الإقليمية للنفط عالي الكبريت، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، ليصل إلى نحو 170 دولاراً للبرميل وفق بيانات منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، ما يعكس قوة الطلب وشح المعروض النسبي.

وعلى الرغم من موافقة تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج بنحو 206 آلاف برميل يومياً خلال مايو، إلا أن هذه الزيادة تبدو محدودة التأثير في ظل التحديات التشغيلية والظروف الجيوسياسية التي تعيق قدرة بعض الدول على رفع إنتاجها بشكل فعّال.