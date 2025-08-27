السعودية تكشف آليات تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

أكد وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة ، بالسعودية، محمد الجدعان، أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الذي أقره مجلس الوزراء السعودي اليوم، يمثل تطوراً تنظيمياً وتشريعياً في إطار رؤية السعودية 2030. ويهدف النظام إلى توحيد إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، وتطويرها بشفافية ويسر، مع تحقيق المصلحة العامة وضمان تعويض عادل لمالكي العقارات والجهات صاحبة المشاريع.

من جانبه أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، الدكتور عبد الرحمن بن حمد الحركان، أن النظام يضمن حقوق المالكين والجهات صاحبة المشاريع في كافة مواده. يشمل ذلك تقييم العقارات المنزوعة بواسطة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بناءً على قيمة السوق العادلة. يُضاف إلى القيمة 20% كتعويض عن النزع، بالإضافة إلى أجرة المثل مضافاً إليها 20% كتعويض عن وضع اليد المؤقت.

كما أفاد الحركان أن النظام يشمل إعفاء المالكين المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل، ويسري هذا الإعفاء عند شرائهم عقاراتٍ بديلةٍ للعقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلُّمهم مبلغ التعويض، كما يعفي المالكين من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة، حسب بيان من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

الجدير بالذكر أنه أوضح أن النظام وحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها. وتُقدم طلبات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت إلى لجنة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، مع ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة قبل البدء في الإجراءات، والبحث عن عقارات للدولة تلبي أغراض المشروع المحقق للمصلحة العامة قبل البدء في إجراءات النزع.