🚨السلع الجديدة في XTB: التركيز على أوروبا والسلع الخفيفة (غاز TTF، قهوة روبوستا وكاكاو بالرطل، سكر أبيض وعصير برتقال)

يُتيح إدخال أدوات جديدة قائمة على العقود الآجلة للسلع للمستثمرين التداول بدقة أكبر من حيث الموقع الجغرافي ونوعية الغاز. إليكم ما يحدث في هذه الأسواق ومقارنتها بالمؤشرات التقليدية:
NATGAS.EU (الغاز الطبيعي في بورصة TTF)
- ما يحدث جوهريًا: يشهد سوق الغاز الأوروبي (البورصة الهولندية) عودةً إلى التقلبات الحادة، حيث تجاوزت الأسعار في يونيو 2026 حاجز 50 يورو/ميغاواط ساعة في بداية الشهر، ثم انخفضت إلى حوالي 40 يورو/ميغاواط ساعة، وهي أدنى مستوياتها منذ أبريل. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية (التي لا تزال تتأثر بالتوترات اللوجستية الأخيرة في الشرق الأوسط) والطلب المرتفع الناتج عن موجات الحر الصيفية في أوروبا (حيث تعمل محطات توليد الطاقة بالغاز بكامل طاقتها لتلبية احتياجات تكييف الهواء). وهذا يُصعّب على أوروبا إعادة ملء خزاناتها بسلاسة قبل حلول فصل الشتاء القادم.
- الوضع الراهن: يشهد سوق الغاز الأوروبي (البورصة الهولندية) عودةً إلى التقلبات الحادة، حيث تجاوزت الأسعار حاجز 50 يورو/ميغاواط ساعة في بداية الشهر، ثم انخفضت إلى حوالي 40 يورو/ميغاواط ساعة، وهي أدنى مستوياتها منذ أبريل. الفرق عن المؤشر المرجعي (هنري هاب الأمريكي / ناتجاس): يعكس مؤشر هنري هاب الوضع في الولايات المتحدة، حيث يوجد فائض هيكلي في إنتاج الغاز الصخري وقيود على البنية التحتية للتصدير (الغاز في الولايات المتحدة رخيص ومعزول عن بقية العالم). أما مؤشر ناتجاس الأوروبي (TTF)، فهو بدوره أداة شديدة التأثر بالجيوسياسة العالمية. إذ يتعين على أوروبا التنافس مع آسيا على سعر كل شحنة من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل أسعار TTF أعلى بكثير من أسعارها في الولايات المتحدة، وأي عطل في خط أنابيب نرويجي واحد أو انقطاع في محطة قطرية يؤدي فوراً إلى ارتفاعات هائلة في الأسعار في أوروبا.
تعود الأسعار إلى الارتفاع بعد أن وصلت إلى مستوى 40 يورو/ميغاواط ساعة. المصدر: xStation5
COFFEE.EU (قهوة روبوستا)
- الوضع الأساسي: شهدت أسعار قهوة روبوستا في بورصة لندن مؤخرًا انخفاضًا طفيفًا (انخفض عقد يوليو إلى حوالي 3500 دولار أمريكي للطن) مع دخول توقعات زيادة المحاصيل من إندونيسيا والبرازيل تدريجيًا إلى السوق. في السابق، كانت أسعار روبوستا ترتفع بوتيرة متسارعة للغاية بسبب موجات الجفاف المدمرة في فيتنام (أكبر منتج لروبوستا في العالم) نتيجة لظاهرة النينيو. ولا يزال المعروض من هذا النوع محدودًا للغاية. تؤثر ظاهرة النينيو بشكل كبير على المحاصيل في آسيا، لذا قد تتعرض هذه القهوة لتغيرات كبيرة إذا حدثت بالفعل في نهاية هذا العام. ولا تزال أسعار روبوستا في حالة تراجع واضحة، خاصةً في نطاق الأسعار الأقرب.
- الفرق عن المعيار الرئيسي (أرابيكا / COFFEE): تُعدّ قهوة أرابيكا الكلاسيكية (المتداولة في نيويورك) قهوة فاخرة، تُزرع على ارتفاعات عالية، وخاصة في أمريكا اللاتينية، وتتميز بمذاقها المعتدل. أما قهوة روبوستا (المتداولة في لندن) فهي أسهل زراعة، وتحتوي على نسبة أعلى بكثير من الكافيين، وتُعدّ مادة خام أساسية لإنتاج القهوة سريعة التحضير ومزيج الإسبريسو. ونظرًا لأزمة المناخ في آسيا، انخفض الخصم السعري التقليدي لقهوة روبوستا مقارنةً بقهوة أرابيكا بشكل كبير. ومن خلال تداول COFFEE.EU، يستثمر المستثمرون في هيكل طلب مختلف تمامًا وعوامل مناخية سائدة في فيتنام، وليس في البرازيل.
على الرغم من اختلاف العوامل الأساسية، إلا أن العلاقة بين روبوستا وأرابيكا قوية للغاية. تجدر الإشارة إلى أن فيتنام هي أكبر منتج لروبوستا في العالم، وإندونيسيا في المرتبة الثالثة، بينما تحتل البرازيل المرتبة الثانية. المصدر: xStation5
COCOA.EU (سوق الكاكاو في لندن)
- الوضع الحالي: يشهد سوق الكاكاو في المملكة المتحدة (المُقوّم بالجنيه الإسترليني) اتجاهًا تصاعديًا قويًا، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ عدة أشهر (حوالي 4000 جنيه إسترليني للطن). وعلى الرغم من الزيادة الحالية في الصادرات من نيجيريا وساحل العاج، إلا أن المستثمرين في لندن يُقيّمون بشدة توقعات قاتمة للمحاصيل الرئيسية من غرب إفريقيا لموسم 2026/2027 بسبب الظروف الجوية غير الاعتيادية، والأمطار الغزيرة التي تعيق النقل إلى الموانئ، وأمراض أشجار الكاكاو.
- الفرق عن المؤشر المرجعي الرئيسي (سوق الكاكاو في نيويورك): يُتداول المؤشر المرجعي الرئيسي للكاكاو في بورصة نيويورك بالدولار الأمريكي. أداة COCOA.EU الجديدة عبارة عن عقد من بورصة ICE Europe في لندن، مُقوّم بالجنيه الإسترليني (GBP). هذا يعني أن سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يؤثر بشكل مباشر على تقييم هذه الأداة، مما يُتيح مجالًا لعمليات المراجحة. بالإضافة إلى ذلك، يُحدد عقد لندن التسليم الفعلي للسلعة إلى الموانئ الأوروبية (مثل روتردام وأنتويرب). ونتيجة لذلك، تتأثر أداة COCOA.EU بشكل أكبر باللوائح الجمركية والبيئية المحلية للاتحاد الأوروبي (مثل لوائح الاتحاد الأوروبي التقييدية لمكافحة إزالة الغابات - EUDR) وبمستوى المخزون في أوروبا نفسها.
تاريخيًا، لاحظنا تأثيرًا كبيرًا للجنيه الإسترليني على أسعار الكاكاو في لندن. المصدر: xStation5
عصير البرتقال
- ما يحدث جوهريًا: تشهد أسعار عصير البرتقال المركز المجمد حاليًا انتعاشًا بعد أن لامست مستوى 140 سنتًا للرطل، مع العلم أن الأسعار وصلت في عام 2024 إلى 540 سنتًا للرطل بسبب المخاوف بشأن محاصيل البرتقال في الولايات المتحدة. وعلى نطاق أوسع، مرّ هذا السوق بأزمة إمداد تاريخية. فقد أدت موجات الجفاف والحرارة الشديدة في البرازيل، والانتشار غير المنضبط لمرض التدهور الحمضي في فلوريدا، إلى انهيار حاد في الإنتاج العالمي خلال السنوات الأخيرة. لكن هذه المخاوف لم تعد قائمة، ويشهد السوق حاليًا زيادة طفيفة في الاهتمام، حيث لا تزال أحجام التداول منخفضة للغاية مقارنةً بمستوياتها قبل عقود.
- عصير البرتقال المركز المجمد: تشهد أسعار عصير البرتقال المركز المجمد حاليًا انتعاشًا بعد أن لامست مستوى 140 سنتًا للرطل، مع العلم أن الأسعار وصلت إلى 540 سنتًا للرطل في عام 2024 بسبب المخاوف بشأن محاصيل البرتقال في الولايات المتحدة. وعلى نطاق أوسع، مرّ هذا السوق بأزمة إمداد تاريخية. يختلف عصير البرتقال عن غيره من المنتجات الزراعية، فهو يُعدّ من أكثر أسواق السلع تخصصًا وضيقًا وقلة سيولة (ما يُعرف بالسلع الزراعية). فعلى عكس البن أو السكر، حيث ينتشر الإنتاج في العديد من البلدان، يعتمد سوق عصير البرتقال بشكل شبه كامل على منطقتين فقط: ولاية ساو باولو في البرازيل وفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وتُحدث أي تقلبات جوية محلية في هاتين المنطقتين فجوات سعرية حادة وتقلبات مضاربية عنيفة، لا تُقارن بتلك التي تحدث في الأسواق الزراعية الكبيرة.
انخفضت الأسعار بنحو 70% عن ذروتها الأخيرة. المصدر: xStation5
SUGAR.EU (السكر الأبيض)
- ما يحدث جوهريًا: يشهد سوق السكر الأبيض (المتداول في بورصة ICE Europe بلندن) اتجاهًا جانبيًا مستقرًا، وارتفعت أسعار العقود الآجلة بعد استقرارها عند 430-440 دولارًا أمريكيًا لتصل إلى ما يقارب 470 دولارًا أمريكيًا للطن، مسجلةً أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2025. ويشير استواء منحنى العقود الآجلة إلى أن التوازن العالمي بين العرض والطلب متوازن نسبيًا في الوقت الراهن. أما أكبر عامل خطر جديد يجذب انتباه المستثمرين في نهاية يونيو 2026 فهو موجة الحر التي تجتاح مناطق زراعية رئيسية في أوروبا الوسطى، مما يهدد المحاصيل. وعلى المدى الطويل، تدعم أسعار هذا السوق أيضًا قرار الهند حظر صادرات السكر حتى نهاية سبتمبر لحماية الاحتياطيات المحلية، فضلًا عن المخاوف بشأن التأثير السلبي للظواهر الجوية الشاذة على المحاصيل في تايلاند.
- السكر الأبيض (SUGAR.EU) الفرق عن المؤشر المرجعي الرئيسي (السكر رقم 11 / SUGAR): يعكس مؤشر SUGAR الكلاسيكي (المستند إلى عقد السكر رقم 11 في بورصة نيويورك) أسعار السكر الخام (غير المكرر) المستخرج من قصب السكر، حيث تهيمن البرازيل على الإنتاج بشكل كامل. أما مؤشر SUGAR.EU الجديد (المستند إلى عقد السكر رقم 5 في لندن) فيتعلق بالسكر الأبيض المكرر بالكامل (الكريستالي)، الجاهز للاستخدام المباشر في صناعة الأغذية. والجدير بالذكر أنه في أوروبا، يُنتج هذا السكر في الغالب من بنجر السكر، وليس من قصب السكر. ويُشكل فرق السعر بين السوقين ما يُعرف بعلاوة السكر الأبيض، والتي تعكس ربحية عملية التكرير. ومن خلال تداول SUGAR.EU، يستفيد المستثمر من الظروف المناخية الأوروبية، وتكاليف الطاقة اللازمة للمعالجة في الاتحاد الأوروبي، واللوائح الجمركية المحلية، مما يتيح مجالًا واسعًا للمراجحة مقارنةً بالسكر الخام الأرخص من الولايات المتحدة الأمريكية.
السكر الأوروبي والسكر الأمريكي. المصدر: xStation5
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