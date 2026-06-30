🚨السلع الجديدة في XTB: التركيز على أوروبا والسلع الخفيفة (غاز TTF، قهوة روبوستا وكاكاو بالرطل، سكر أبيض وعصير برتقال)

الوضع الراهن: يشهد سوق الغاز الأوروبي (البورصة الهولندية) عودةً إلى التقلبات الحادة، حيث تجاوزت الأسعار حاجز 50 يورو/ميغاواط ساعة في بداية الشهر، ثم انخفضت إلى حوالي 40 يورو/ميغاواط ساعة، وهي أدنى مستوياتها منذ أبريل. الفرق عن المؤشر المرجعي (هنري هاب الأمريكي / ناتجاس): يعكس مؤشر هنري هاب الوضع في الولايات المتحدة، حيث يوجد فائض هيكلي في إنتاج الغاز الصخري وقيود على البنية التحتية للتصدير (الغاز في الولايات المتحدة رخيص ومعزول عن بقية العالم). أما مؤشر ناتجاس الأوروبي (

)، فهو بدوره أداة شديدة التأثر بالجيوسياسة العالمية. إذ يتعين على أوروبا التنافس مع آسيا على سعر كل شحنة من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل أسعار

أعلى بكثير من أسعارها في الولايات المتحدة، وأي عطل في خط أنابيب نرويجي واحد أو انقطاع في محطة قطرية يؤدي فوراً إلى ارتفاعات هائلة في الأسعار في أوروبا.