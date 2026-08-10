  
٢١:٥٧ · ١٠ أغسطس ٢٠٢٦

الذهب يستعيد الزخم. هل بدأت موجة صعود جديدة؟

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي

  • التضخم الأمريكي تحت المجهر: هل تعيد بيانات CPI رسم توقعات الفائدة وتدعم الذهب؟
  • سبيس إكس تحت الاختبار: هل تكون النتائج القوية دفعة جديدة لأسهم التكنولوجيا والأسواق؟
  • الذخيرة الأمريكية وإعادة التسلح: هل تؤثر وتيرة إعادة تعبئة المخزونات على الأسواق والاقتصاد؟
  • الين الياباني: هل نشهد بداية حركة أكبر أم مجرد ارتفاع مؤقت؟

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
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