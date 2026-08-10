الذهب يستعيد الزخم. هل بدأت موجة صعود جديدة؟

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي
- التضخم الأمريكي تحت المجهر: هل تعيد بيانات CPI رسم توقعات الفائدة وتدعم الذهب؟
- سبيس إكس تحت الاختبار: هل تكون النتائج القوية دفعة جديدة لأسهم التكنولوجيا والأسواق؟
- الذخيرة الأمريكية وإعادة التسلح: هل تؤثر وتيرة إعادة تعبئة المخزونات على الأسواق والاقتصاد؟
- الين الياباني: هل نشهد بداية حركة أكبر أم مجرد ارتفاع مؤقت؟
شهد الذهب أسرع مكاسب منذ بداية العام 👑
التقويم الاقتصادي: التضخم الأمريكي عاملٌ رئيسي للأسواق
حصاد الأسواق: ترامب يدّعي السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، لكن الأسواق لا تزال متشككة
ملخص اليوم - ارتفاع أسعار النفط بسبب حالة عدم اليقين، والسوق ينتظر بيانات التضخم