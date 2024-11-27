الصندوق السيادي السعودي يستهدف زيادة أصوله إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025

أظهر بيان الميزانية السعودية أن صندوق الاستثمارات العامة، يهدف لزيادة أصوله المدارة لأكثر من 4 تريليونات ريال أو ما يعادل 1.06 تريليون دولار بنهاية 2025 في حين بلغت قيمة أصول الصندوق بلغت 3.47 تريليون حتى أكتوبر، واستثمار نحو تريليون في المشروعات المحلية والاستثمارات في المملكة.

يشار أنه أقرّ مجلس الوزراء السعودي، ميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2025، والتي قدّرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال، فيما سيصل العجز إلى 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدّرت نمو الاقتصاد عند 4.6 في المئة في العام المقبل.

هذا واستعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، مستهدفات المملكة العربية السعودية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء المحلية أن المملكة قد حققت مراكز متقدّمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، ما يعكس قوة ومتانة المركز المالي لها ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه صرح سمو الأمير محمد بن سلمان أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تبرز من خلال تقدير تسجل ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المئة.

يشار أنه يأتي هذا التتطور إلى دعم من استمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المئة، وانخفاض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المئة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية 2030 عند 7 في المئة.