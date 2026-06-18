عاجل: بنك إنجلترا يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير 📌 زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يواصل خسائره 📉

الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا، المملكة المتحدة، قرار سعر الفائدة: 3.75% (المتوقع: 3.75%، السابق: 3.75%).
صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%، حيث طالب عضوان متشددان برفعها بمقدار 25 نقطة أساس. وبينما انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 2.8%، حذّرت اللجنة من احتمال ارتفاع التضخم في وقت لاحق من هذا العام بسبب تقلبات أسواق الطاقة وتأثيرات محتملة لجولة ثانية من تحديد الأجور.
المصدر: xStation5
تراجع الفرنك السويسري بعد أن أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير.
مخطط اليوم: سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي قبل قرار بنك إنجلترا (18/06/2026)
التقويم الاقتصادي - الفيدرالي المتشدد وقرارات البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا المحورية (18.06.2026)
حصاد الأسواق – عودة السوق إلى وضعه الطبيعي بعد توقعات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي ونتائج متباينة (18.06.2026)