  
١٥:١٣ · ١٨ يونيو ٢٠٢٦

عاجل: بنك إنجلترا يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير 📌 زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يواصل خسائره 📉

الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا، المملكة المتحدة، قرار سعر الفائدة: 3.75% (المتوقع: 3.75%، السابق: 3.75%).

صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%، حيث طالب عضوان متشددان برفعها بمقدار 25 نقطة أساس. وبينما انخفض مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 2.8%، حذّرت اللجنة من احتمال ارتفاع التضخم في وقت لاحق من هذا العام بسبب تقلبات أسواق الطاقة وتأثيرات محتملة لجولة ثانية من تحديد الأجور.

 

المصدر: xStation5

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