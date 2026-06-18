سوق دبي المالي يرسخ مكانته العالمية بقيمة سوقية تتجاوز تريليون درهم

إنجاز جديد يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي

واصل سوق دبي المالي تعزيز موقعه كأحد أبرز أسواق المال في المنطقة، بعدما تخطت قيمته السوقية حاجز التريليون درهم، ما يعادل نحو 272.3 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الإنجاز الزخم المتواصل الذي تشهده الأسواق المالية في دبي، مدعوماً بارتفاع مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن الأداء القوي للشركات المدرجة.

اعتراف سويسري يعزز الانفتاح على المستثمرين العالميين

يأتي هذا التطور بعد حصول سوق دبي المالي على اعتماد من هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية (FINMA) باعتباره منصة تداول أجنبية معترفاً بها. ويُعد هذا الاعتراف خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى السوق الإماراتية أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية.

وبموجب هذا الاعتماد، أصبح بإمكان الجهات السويسرية الخاضعة لإشراف الهيئة الوصول بشكل مباشر إلى منصة التداول في سوق دبي المالي، كما يتيح إدراج وتداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في سويسرا داخل السوق، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المالي والاستثماري بين الجانبين.

قاعدة استثمارية عالمية متنوعة

يتمتع سوق دبي المالي بقاعدة واسعة تضم أكثر من 1.2 مليون مستثمر ينتمون إلى 212 جنسية مختلفة، ما يجعله واحداً من أكثر الأسواق تنوعاً على مستوى المنطقة. وتشير البيانات إلى أن المستثمرين الأجانب يشكلون نحو 85% من إجمالي المستثمرين المسجلين، وهو ما يعكس الجاذبية الدولية المتنامية للسوق.

ويُنتظر أن يسهم الاعتراف السويسري في تعزيز هذا الحضور العالمي عبر توفير قناة منظمة ومباشرة للمؤسسات المالية السويسرية الراغبة في الاستثمار والتداول داخل السوق الإماراتية.

نمو استثنائي في الأرباح والإيرادات

على الصعيد المالي، سجل سوق دبي المالي خلال العام الماضي أداءً لافتاً، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بأكثر من 156% ليصل إلى 965.8 مليون درهم، مدفوعاً بزيادة نشاط التداول وتحسن الإيرادات.

كما بلغ صافي الربح قبل الضريبة 1.06 مليار درهم خلال عام 2025، محققاً نمواً تجاوز 158% مقارنة بالفترة السابقة. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الإيرادات الموحدة إلى 1.3 مليار درهم، بينما وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى نحو 1.1 مليار درهم، مع تحقيق هامش ربح قوي بلغ 88%.

ثقة المستثمرين تدعم النمو المستدام

وتعكس هذه النتائج الأداء القوي لعمليات التداول وزيادة المشاركة الدولية في السوق، إلى جانب استمرار الثقة بأسواق رأس المال في دبي. كما ساهم الأداء المتميز خلال الربع الأخير من العام في دعم النتائج السنوية، في ظل مستويات سيولة مرتفعة واستقرار ملحوظ في نشاط التداول، مما يؤكد قدرة السوق على مواصلة النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية.