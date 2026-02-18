ملخص السوق: المؤشرات الأوروبية تسجل مستويات قياسية جديدة 🚀

واصلت أسواق الأسهم الأوروبية صعودها القوي، دافعةً المؤشرات الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة، مدعومةً بالتفاؤل بشأن أرباح الشركات، وانخفاض التضخم، وتحوّل رؤوس الأموال نحو القطاعات الدورية.

يرتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.60% ليصل إلى 626 نقطة، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، مدفوعاً بشكل أساسي بأسهم قطاعي الدفاع والمصارف.

وفي المملكة المتحدة، بلغ مؤشر UK100 (فوتسي 100) مستويات قياسية جديدة، مرتفعاً بنسبة 0.92% بعد تباطؤ التضخم إلى حوالي 3.0%، وهو أدنى مستوى له منذ عام تقريباً. وقد عزز هذا الارتفاع التوقعات بأن يبدأ بنك إنجلترا قريباً في خفض أسعار الفائدة.

وكانت شركات الدفاع من بين المحركات الرئيسية لارتفاع اليوم. فقد ارتفعت أسهم شركة بي إيه إي سيستمز ( BA.UK ) بنسبة 3.50% بعد الإعلان عن أرباح قياسية ووجود طلبات متراكمة ضخمة.

كما سجلت أسهم شركة رولز رويس ( RR.UK ) مستويات قياسية جديدة، مرتفعة بنسبة 2.70%، مما دعم صعود مؤشر UK100 . يُكافئ المستثمرون الشركات المرتبطة بقطاعي الطيران والدفاع.

وإلى جانب قطاع الدفاع، انتعشت أسهم البنوك والقطاع المالي، مما دعم الارتفاع العام في أوروبا بعد ضغوط سابقة على هذا القطاع. كما ساهمت شركات السلع والطاقة في هذه المكاسب.

وسلّط بييرو سيبولوني، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، الضوء على التقدم المُحرز في مشروع اليورو الرقمي، الذي يهدف إلى حماية دور البنوك الأوروبية في نظام المدفوعات وتعزيز البنية التحتية المحلية للمدفوعات في مواجهة شبكات البطاقات العالمية.

وتراجع اليورو بشكل طفيف عقب تقارير تُشير إلى احتمال استقالة رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، قبل نهاية ولايتها، مما أضفى عنصرًا من عدم اليقين.