الصين: نمو بنسبة 5% دون حماس

تبدو الأمور منطقية. نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5% في عام 2025، محققًا بذلك الهدف الذي حددته السلطات في بكين. لقد تحقق الهدف، والعناوين الرئيسية إيجابية، والإحصاءات جاهزة. من منظور سياسي، يُعد هذا نجاحًا. ولكن في ظل حالة عدم اليقين العالمي، والتوترات التجارية، وأزمة سوق العقارات، لم يكن الحفاظ على هذا المعدل مضمونًا على الإطلاق.

ومع ذلك، كان رد فعل الأسواق المالية فاتراً. لم يكن هناك ابتهاج، ولا تدفقات رأسمالية كبيرة، ولا تغيير في الخطاب. لم تُعدّل التوقعات بالزيادة، وبقيت أسعار الأصول مستقرة. لماذا؟

لا يكمن الجواب في مستوى النمو بحد ذاته، بل في جودته ومصادره وديناميكياته. هذه العوامل هي التي تحدد الأهمية الحقيقية لبيانات الصين بالنسبة للأسواق العالمية، وتفسر لماذا لم يُثر تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% حماس المستثمرين.

هيكل النمو

كان النمو الاقتصادي الصيني في عام 2025 متفاوتًا. فقد جاءت المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي من الصناعة والصادرات، بينما ظل الطلب المحلي ضعيفًا. نما حجم مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ من المتوقع، واستمر تراجع الاستثمارات، لا سيما في قطاع العقارات.

في الربع الأخير، تباطأ النمو بشكل ملحوظ، مسجلاً أدنى مستوى له منذ سنوات. يشير هذا إلى أن الاقتصاد يفقد زخمه بدلاً من تعزيزه. من وجهة نظر المستثمرين، يعني هذا غياب أي دافع دوري تقليدي. لا توجد آلية قادرة على دفع النمو بشكل مستقل في الأرباع القادمة، سواء من خلال الاستهلاك أو الاستثمار الخاص. إن نسبة النمو البالغة 5% التي تحققت في عام 2025 لا تضاهي نسبة النمو المماثلة التي تحققت قبل عقد من الزمن.

الصادرات كمحرك رئيسي

كانت الصادرات محركاً رئيسياً لنمو الصين في عام 2025. تؤكد الفوائض التجارية القياسية نجاح الشركات الصينية في إيجاد أسواق خارج الولايات المتحدة، مما عوض ضعف الطلب المحلي.

في الوقت نفسه، لهذه الاستراتيجية عواقب. تزيد الصين من الضغط التنافسي على المنتجين العالميين من خلال تقديم سلع بأسعار منخفضة باستمرار. فهي تصدر فائض الإنتاج والضغط على الأسعار معاً. بالنسبة للاقتصاد العالمي، لا يُعد هذا حافزاً للنمو. بدلاً من تعزيز الطلب على المواد الخام والسلع الاستثمارية، هناك ضغوط على هوامش الربح، وتصاعد التوترات التجارية، وزيادة مخاطر الحمائية. هذه البيئة تُفضّل استراتيجيات الاستثمار الدفاعية على سوق صاعدة عالمية.

الزخم الاقتصادي

لا تُسعّر الأسواق المالية الماضي، بل تُسعّر المستقبل. لذا، فإن القضية الأساسية ليست بلوغ الصين نسبة نمو 5%، بل قدرتها على الحفاظ على هذا المعدل أو تسريعه.

اليوم، المؤشرات متضاربة. لا يوجد محفز واضح لاستعادة ثقة المستهلك أو عكس اتجاه سوق العقارات. ولا تزال سياسات التحفيز انتقائية وحذرة، حيث يبدو أن السلطات تُركز على الاستقرار أكثر من التركيز على تحفيز الاقتصاد بقوة.

يُنظر إلى التوقعات لعام 2026 على أنها أقل تفاؤلاً من العام الماضي. بالنسبة للأسواق، يعني هذا محدودية احتمالية حدوث مفاجآت إيجابية، وقلة الأسباب لإعادة تقييم الأصول الصينية بشكل كبير.

الآثار على الأسواق المالية

يتغير دور الصين في الاقتصاد العالمي، وله تأثير مباشر على الأسواق المالية. لم تعد الصين محركًا للنمو العالمي، بل أصبحت تعمل بشكل متزايد كعامل استقرار، تحافظ على وتيرة معتدلة للاقتصاد بدلاً من توليد دفعة نمو قوية.

بالنسبة لأسواق السلع، يعني هذا انخفاض ضغط الطلب. أما بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد على الصادرات إلى الصين، فيجب مراجعة التوقعات. بالنسبة للمستثمرين العالميين، تزداد أهمية الانتقائية القطاعية والإقليمية. لا تزال الصين حاضرة على خريطة الاستثمار، لكنها لم تعد مصدراً واضحاً للنمو. في المشهد العالمي الجديد، أصبح دورها أكثر تعقيداً وأقل إيجابية بشكل واضح مما كان عليه في العقود السابقة.

النقاط الرئيسية: