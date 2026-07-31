التضخم الأساسي في منطقة اليورو أعلى من التقديرات! ارتفاع طفيف في سعر EURUSD!

11:00 بتوقيت وسط أوروبا، منطقة اليورو، بيانات التضخم لشهر يوليو:
- معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو (النسبة المئوية الفعلية الأولية) 2.5% (النسبة المتوقعة 2.4%، والنسبة السابقة 2.4%)
- معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو (النسبة المئوية الفعلية الأولية) 2.9% (النسبة المتوقعة 2.9%، والنسبة السابقة 2.8%)
المصدر: xStation5
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