  
١٣:٠٤ · ٣١ يوليو ٢٠٢٦

التضخم الأساسي في منطقة اليورو أعلى من التقديرات! ارتفاع طفيف في سعر EURUSD!

11:00 بتوقيت وسط أوروبا، منطقة اليورو، بيانات التضخم لشهر يوليو:

  • معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو (النسبة المئوية الفعلية الأولية) 2.5% (النسبة المتوقعة 2.4%، والنسبة السابقة 2.4%)
  • معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو (النسبة المئوية الفعلية الأولية) 2.9% (النسبة المتوقعة 2.9%، والنسبة السابقة 2.8%)

 

المصدر: xStation5

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