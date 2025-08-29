🔝الذهب مع إغلاق تاريخي محتمل

ارتفع الذهب بنحو 0.9% اليوم، وهو ما قد يؤدي إلى الخروج من منطقة التوحيد التي استمرت لمدة أربعة أشهر وسط مخاوف متزايدة من الركود وانخفاضات في وول ستريت.

يشهد الذهب سلسلة مكاسب قوية على مدار أربعة أيام متتالية، بما في ذلك جلسة اليوم. ويتجاوز الذهب أعلى مستوياته المسجلة في يوليو، ويختبر حاليًا ذروة منتصف يونيو. إذا أغلق الذهب عند مستوياته الحالية، فسيكون أعلى مستوى تاريخي لأسعاره الفورية، على الرغم من أن ذروته اليومية سُجلت في أبريل عند حوالي 3500 دولار للأونصة. وتعود هذه المكاسب الكبيرة إلى مخاوف الركود، التي تعزز في الوقت نفسه توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ورغم أن البيانات الأمريكية لم تكن مفاجئة بشكل خاص، إلا أن غياب انتعاش التضخم قد يشير إلى وجود مشاكل في تحميل المستهلك الضعيف تكاليف أعلى. كما أن المستهلك نفسه يرسل إشارات متباينة، كما يتضح من قراءة مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان التي جاءت أقل من المتوقع. وتزداد المخاوف اليوم أيضًا بسبب التراجع القوي في وول ستريت، على الرغم من أن هذا يمكن أن يُعزى جزئيًا إلى إغلاق المراكز في آخر يوم من الأسبوع قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة. وفي الأيام الأخيرة، لاحظنا أيضًا تسارعًا في عمليات الشراء من صناديق الاستثمار المتداولة، التي تمتلك الآن أكثر من 92 مليون أونصة من الذهب. ومن المتوقع أيضًا أن يشهد هذا الأسبوع أقوى المكاسب الأسبوعية منذ يونيو/حزيران.

ارتفع سعر الذهب حاليًا بأكثر من 2.2% هذا الأسبوع. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

يتخطى الذهب أعلى مستوياته المحلية المسجلة في يوليو، وقد يغلق اليوم عند أعلى مستوى له على الإطلاق. يشير اختراق نموذج المثلث إلى تحرك نحو نطاق 3,500-3,515 دولارًا أمريكيًا. المصدر: xStation5