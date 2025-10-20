الذهب يعود إلى مستوياته القياسية 📈

بعد تراجع أسعار الذهب يوم الجمعة، والذي هبط بنحو 2% من أعلى مستوياتها القياسية عند 4,378 دولارًا للأونصة، يستعيد السوق توازنه في تداولات يوم الاثنين. ويحوم السعر الفوري مجددًا حول 4,320 دولارًا، مدعومًا بتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن. ويشير المحللون إلى أن هذا التصحيح كان فنيًا بطبيعته، وجاء نتيجة جني الأرباح بعد أسابيع من النمو الديناميكي. وقد أدت تصريحات الرئيس دونالد ترامب المطمئنة حول نهج "أكثر عقلانية" تجاه الصين إلى إضعاف الطلب على الذهب مؤقتًا، إلا أن محادثات التجارة المقبلة والإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة يزيدان من حالة عدم اليقين.

ويواصل بنك الشعب الصيني شراء الذهب بانتظام - ففي سبتمبر، حقق تراكمه الحادي عشر على التوالي، بشراء 1.2 طن، وفي الربع الثالث بأكمله، بلغت الزيادة 5 أطنان، ليصل إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 2,303 أطنان (7.7% من قيمة احتياطيات النقد الأجنبي). يؤكد هذا بوضوح الأهمية الاستراتيجية للذهب في سياسة الاحتياطي الصينية.

ويُعزى ارتفاع الطلب أيضًا إلى عمليات شراء كبيرة لصناديق الاستثمار المتداولة. فقد سجلت هذه الصناديق تدفقات قياسية في الربعين الأولين من العام (ما مجموعه 79 طنًا من الذهب في السوق الصينية)، على الرغم من أن الربع الثالث شهد تدفقات صافية طفيفة للخارج.

المصدر: مجلس الذهب العالمي، بيانات صناديق الاستثمار المتداولة للسوق الصينية.

يعود الذهب إلى أعلى مستوياته التاريخية الأخيرة. لا يزال مؤشر القوة النسبية لمتوسط ​​14 يومًا على الفاصل الزمني اليومي (D1) فوق 70 نقطة. المصدر: xStation