تتعاون IBM وGroq لإحداث ثورة في معالجة الذكاء الاصطناعي

دخلت شركة IBM في شراكة رئيسية مع Groq، وهي شركة متخصصة في معالجة استدلالات الذكاء الاصطناعي فائقة السرعة، بهدف تسريع نشر الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. بفضل رقاقات GroqCloud المتطورة التي تعمل على سحابة IBM، سيتمكن العملاء من معالجة أحمال عمل الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى خمس مرات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنةً بحلول وحدات معالجة الرسومات التقليدية.

تضمن هذه التقنية المبتكرة أداءً سريعًا ومستقرًا، وهو أمر بالغ الأهمية في القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل المالية والرعاية الصحية والتصنيع، حيث تُعدّ السرعة والدقة أمرًا بالغ الأهمية. في الوقت نفسه، تُطبّق هذه التقنية أيضًا في قطاعات أقل تنظيمًا مثل تجارة التجزئة والموارد البشرية، مما يُحسّن العمليات ويزيد الكفاءة.

تتضمن الشراكة أيضًا دمج حلول Groq مع منصة Watsonx Orchestrate من IBM، مما يسمح للشركات بتطبيق الذكاء الاصطناعي الوكيل بمرونة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان وخصوصية البيانات. يُمكّن الجمع بين ابتكار Groq وخبرة IBM الواسعة الشركات من الانتقال بسرعة من مراحل الاختبار إلى تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبفعالية.

تواصل IBM تسريع تطويرها في مجال الذكاء الاصطناعي، مقدمةً حلولاً متطورة وشاملة على نحو متزايد. وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على تطوير تقنيات الكم، والتي، إلى جانب كونها تُكمّل عروضها الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تُصبح مصدرًا رئيسيًا للإيرادات والنمو في السنوات القادمة.

ومن المهم أن نشير إلى أن آي بي إم حققت منذ بداية هذا العام عوائد مجزية للغاية للمستثمرين، متفوقةً على مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100. ويعكس هذا ثقة السوق المتزايدة في استراتيجية الشركة ومكانتها كشركة رائدة في قطاعات التكنولوجيا المستقبلية.