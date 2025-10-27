⏬الذهب يهبط إلى ما دون 4000 دولار!

انخفض الذهب اليوم بأكثر من 2% وسط تراجع مخاطر التجارة الدولية، متأثرًا في الوقت نفسه بالتحركات الأخيرة لصناديق الاستثمار المتداولة. خلال مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقد في ماليزيا، التقى المفاوضون الصينيون والأمريكيون وتوصلوا إلى اتفاق عمل يخفف من خطر فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية، ومن المقرر أن يُخفف قيود تصدير العناصر الأرضية النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق أوسع أو تمديد إضافي للمفاوضات خلال الاجتماع بين ترامب وشي هذا الخميس، والذي يُعقد على هامش مؤتمر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية.

شهد يوم الجمعة أيضًا أكبر عملية بيع للذهب في يوم واحد من قبل صناديق الاستثمار المتداولة منذ مايو. كما شهد الأسبوع الماضي أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع الثاني من أغسطس. وستكون الفترة الحاسمة للذهب هذا الأسبوع يومي الأربعاء والخميس، عندما يُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن سعر الفائدة، ومن المقرر عقد الاجتماع بين الرئيسين الأمريكي والصيني.

انخفض سعر الذهب اليوم بأكثر من 2%، ليهبط إلى ما دون 4000 دولار. ومن المثير للاهتمام أن هذا يحدث وسط تحركات طفيفة للدولار الأمريكي، ولكن بالتزامن مع مكاسب قوية في وول ستريت. المصدر: xStation5