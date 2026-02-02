⚠️ الذهب يقلص خسائره

يشهد سعر الذهب انكماشاً ملحوظاً، حيث ارتفع من حوالي 4400 دولار للأونصة إلى مستوى يقارب 4700 دولار. والجدير بالذكر أن هذا الارتفاع حدث عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0 للموجة الصعودية التي بدأت في أغسطس 2025. علاوة على ذلك، لا تزال منطقة الأمان بين المتوسطين المتحركين البسيطين لـ 25 و 50 يوماً قائمة في الوقت الحالي.

كان انخفاض سعر الذهب يوم الجمعة من بين أكبر الانخفاضات في التاريخ، إلا أنه لم يتجاوز 10%. في المقابل، تجاوز انخفاض الفضة في مرحلة ما 30%. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

من المهم الإشارة إلى أن هيكل الطلب على الذهب يختلف جوهريًا عن هيكل الطلب على الفضة. ففي سوق الذهب، لم نشهد نفس المؤشرات الحادة من سوق الخيارات، ولم تكن هناك مخاوف كبيرة بشأن تسليم السبائك الذهبية. ومع ذلك، فإن السياق التاريخي بالغ الأهمية: ففي الماضي، وصلت تصحيحات أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 40%، على الرغم من أن أكبر تصحيح منذ عام 2020 اقتصر على 20%.

بتحليل الفترة من عام 2020 فصاعدًا، بلغ أقصى تصحيح 20%. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.​​​​​​​

قد يشير إغلاق يومي فوق 4750 دولارًا للأونصة إلى أن تصحيح سوق الذهب قد بلغ ذروته. في هذه الحالة، سيكون الهدف هو عودة سريعة نحو حاجز 5000 دولار النفسي. في المقابل، إذا أنهى الذهب الجلسة قرب 4500 دولار، فإن احتمال حدوث تصحيح أعمق يبقى قائمًا. قد يؤدي ذلك إلى تراجع الأسعار نحو خط الاتجاه طويل الأجل، الواقع في نطاق 4000-4200 دولار للأونصة.

