الذهب يكسب 0.7%📈نموذج المثلث الصاعد؟

٥:٣٥ م ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥

ارتفع سعر الذهب اليوم بنسبة تقارب 2%، مشكلاً نموذج مثلث صاعد، مما يشير إلى طلب قوي وإقبال السوق على استمرار الاتجاه. أشار ترامب اليوم على منصة "تروث سوشيال" إلى أن ليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، "يجب أن تستقيل الآن"، وهي إشارة واضحة للأسواق بأن "الحرب" بين الرئيس الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي لم تنتهِ بعد، مما يضغط على الدولار الأمريكي ويزيد من الإقبال على أصول "الملاذ الآمن". تراجع الدولار الأمريكي (USDIDX) بعد تصريحات دونالد ترامب.

الذهب (الفاصل الزمني اليومي)

كما نرى أدناه، يُشكل الذهب نموذج مثلث صاعد - وهو النموذج الفني الذي عادةً ما يشير إلى محاولة استمرار الاتجاه. تقع منطقة العرض الرئيسية بالقرب من 3430 دولارًا للأونصة.

 

المصدر: xStation5

أخبار الأسواق

