ارتفاع EURUSD بعد خطاب باول! 💶📈

لا توجد سياسة خالية من المخاطر - يقول باول.

أشار جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في خطابه بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول، إلى تضييق سوق العمل وتدهور آفاق الأعمال، مؤكدًا أنه في ظل هذه الظروف، يُعدّ التحول في السياسة النقدية إلى موقف أكثر "حيادية" مبررًا لتجنب أي توترات غير ضرورية في الاقتصاد والنظام المالي. وأشار باول إلى أنه "لا توجد حاليًا سياسة خالية من المخاطر" - بل هناك مجموعة من السيناريوهات المحتملة التي تتغير احتمالاتها تبعًا للبيانات الواردة والإشارات الاقتصادية. وأضاف أيضًا أنه على الرغم من الضغوط الملحوظة في سوق العمل، فإن خطر استمرار التضخم وتأثير الرسوم الجمركية ورسوم التجارة على الأسعار لا يزالان يشكلان تحديًا حقيقيًا للسياسة النقدية.

في خطاب جيروم باول، سُمعت أيضًا النقاط التالية:

يُحدد البيانات وتقييمات المخاطر الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.

قبل إغلاق الحكومة الأمريكية، أشارت البيانات إلى أن النمو الاقتصادي قد يكون أقوى من المتوقع.

حاليًا، لا يوجد نهج "خالٍ تمامًا من المخاطر" للسياسة النقدية.

تشير البيانات المتاحة إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي مشابه لما كان عليه في سبتمبر.

شهد سوق العمل الأمريكي زيادة في مخاطر التراجع.

برّر ارتفاع مخاطر سوق العمل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

تشير البيانات الحالية إلى أن الرسوم الجمركية تُسهم في زيادة ضغط الأسعار.

تشير أحدث البيانات إلى بيئة عمل تتسم بانخفاض مستويات التوظيف وتسريح العمال.

يتمتع البنك المركزي الأمريكي بإمكانية الوصول إلى مصادر بيانات إضافية غير تلك التي توفرها الحكومة.

قد تقترب نهاية انكماش الميزانية العمومية "في الأشهر المقبلة".

هناك دلائل على أن بعض قطاعات أسواق المال تشهد ظروفًا أكثر صرامة.

هناك مجال أمام الاحتياطي الفيدرالي ليكون أكثر "مرونة" فيما يتعلق بحجم ميزانيته العمومية.

مجموعة أدوات السياسة الحالية للاحتياطي الفيدرالي تعمل بفعالية.

سيؤدي إلغاء قدرة الاحتياطي الفيدرالي على دفع الفوائد إلى تعقيد ضبط أسعار الفائدة بشكل كبير.

لا تؤثر الخسائر التي يتكبدها الاحتياطي الفيدرالي على السياسة النقدية، ومن المتوقع أن تعود الأرباح في النهاية.

سيناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تكوين الميزانية العمومية.

يواصل الاحتياطي الفيدرالي سعيه لتحقيق ميزانية عمومية تتكون حصريًا من سندات الخزانة على المدى الطويل.

سيكون لوقف توسع الميزانية العمومية في وقت مبكر تأثير ضئيل.

تظل الميزانية العمومية أداةً رئيسيةً للسياسة النقدية.

اتسم خطاب باول بنبرة متوازنة، لكن الأسواق اعتبرته متشائمًا. قد يشير التركيز على وضع سوق العمل وتزايد المخاطر في البيئة الاقتصادية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقًا بشأن حالة الاقتصاد حاليًا من التضخم نفسه. ويُفسر هذا التركيز على أنه إشارة إلى أن السلطات النقدية قد تميل إلى تسريع تخفيضات أسعار الفائدة. ترتفع عقود المؤشرات الأمريكية الرئيسية بعد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ويتراجع الدولار.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (النصف الأول)

المصدر: xStation5