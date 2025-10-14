ملخص يومي: باول يُعيد الأسواق إلى مسارها! 📈 ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي

بدأت المؤشرات الأمريكية اليوم بشكل سيء للغاية، على الرغم من البداية القوية لموسم أرباح البنوك. عند الافتتاح، انخفضت المؤشرات الرئيسية بأكثر من 1%. لم ينعكس هذا الوضع إلا مع تصريحات جيروم باول، الذي اعتبرها السوق سببًا لتغيير المعنويات. مع نهاية الجلسة، كانت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية تقريبًا في المنطقة الإيجابية. ارتفع مؤشر راسل 2000 بأعلى نسبة، بنسبة 1.3%، بينما كان أداء ناسداك أسوأ، حيث ظل قريبًا من مستوى الافتتاح، بينما حقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز مكاسب بنحو 0.5%.

قدمت البنوك الأمريكية العملاقة اليوم نتائجها المالية. تجاوزت جي بي مورغان، وغولدمان ساكس، وويلز فارجو، وسيتي جروب توقعات السوق من حيث الإيرادات وصافي الأرباح. على الرغم من النتائج القوية، أنهت معظم البنوك الجلسة بانخفاض، باستثناء ويلز فارجو، الذي ارتفعت قيمة أسهمه. قد يشير هذا التباين إلى أن المستثمرين يرون ظروفًا أفضل نسبيًا في البنوك التجارية مقارنةً بالبنوك الاستثمارية، وهو ما قد يكون نتيجةً لمخاوف تتعلق بالمخاطر الخفية في هذا القطاع الأخير، لا سيما في سياق الفضيحة الأخيرة المتعلقة بإفلاس شركة فيرست براندز.

أعلنت شركتا سيلزفورس وولمارت عن تعاونهما مع شركة OpenAI . رفع عملاق التجزئة تقييمه بنسبة 4%، لكن سيلزفورس لم يحالفها الحظ، حيث خسرت أكثر من 1% من تقييمها على الرغم من هذا التعاون.

اختتمت الأسواق الأوروبية جلسة يوم الثلاثاء بانخفاضات معتدلة، ولم تتفاعل في الوقت المناسب مع خطاب جيروم باول اللاحق. لم يكن الانحسار الجزئي للتوترات السياسية في فرنسا والنتائج الأفضل من المتوقع لشركة إريكسون كافيين لتحسين معنويات المستثمرين. فقط بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي اعتُبرت أكثر حذرًا إلى حد ما، حدث تحسن في المعنويات في سوق العقود الآجلة. ارتفعت عقود مؤشر FRA40 الفرنسي بنحو 1.4%، وارتفع مؤشر SPA35 الإسباني بنسبة 0.7%. مع ذلك، ظل مؤشر DE40 الألماني ومؤشر W20 في وارسو تحت الضغط، مما يشير إلى حذر المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأوروبي.

سيطرت المشاعر السلبية مجددًا على سوق وارسو، وكانت شركات التعدين المصدر الرئيسي للضغط الهبوطي هذه المرة. وأغلق مؤشر WIG20 الجلسة على انخفاض بنسبة -1%.

في سوق السلع، شهدت أسعار الطاقة انخفاضات ملحوظة. وانخفضت عقود النفط بأكثر من 1% في نهاية الجلسة، مواصلةً تصحيحًا بعد انتعاش سابق. وتضغط المخاوف بشأن الطلب في ظل مؤشرات تباطؤ اقتصادي وزيادة العرض على الأسعار. وسجلت عقود الغاز الطبيعي انخفاضات أكثر حدة، حيث انخفضت بنحو 2%، مدعومةً بتوقعات طقس معتدلة ومخزونات في الولايات المتحدة.

في قطاع السلع الزراعية، كانت المكاسب هي السائدة، ولا سيما في أسواق الكاكاو والسكر والقهوة. ارتفعت أسعار الكاكاو بأكثر من 1%، مواصلةً اتجاهًا تصاعديًا مدعومًا بمشاكل العرض المستمرة في غرب أفريقيا. وارتفعت عقود السكر بنسبة 2%. شهدت أسعار القهوة ارتفاعًا أقوى، حيث ارتفعت العقود بأكثر من 4%. ويتفاعل المستثمرون مع تقارير عن انخفاض الإنتاج في أمريكا الجنوبية.

قرر المستثمرون تحقيق بعض الأرباح بعد المكاسب الأخيرة في سوق المعادن الصناعية. وانخفضت أسعار النحاس بنحو 1.5%، وخسر الزنك أكثر من 2%.

على الرغم من التحسن الطفيف في المعنويات بنهاية الجلسة، لا تزال المعنويات في سوق العملات المشفرة سلبية بشكل واضح. لا يقتصر الأمر على انخفاض قيمة العملات الرقمية الرئيسية، بل يشمل أيضًا الشركات المرتبطة بصناعة العملات المشفرة. ويؤدي تدفق رأس المال المستمر من سوق الأصول الرقمية إلى انخفاضات في عملتي بيتكوين وإيثريوم بأكثر من 2%، بينما تشهد العملات الرقمية الأصغر انخفاضات أكبر في الأسعار تتراوح بين 4 و5%.

حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي تهدئة معنويات المستثمرين اليوم، مؤكدةً أنه على الرغم من السياسة النقدية الأكثر تقييدًا، لا يوجد حاليًا أي خطر على استقرار سوق الدين في أوروبا. كما أشارت إلى أن عملية انكماش التضخم تقترب من نهايتها، وأن وضع سوق العمل لا يزال قويًا. دعمت هذه التصريحات العملة الموحدة، حيث ارتفع اليورو بشكل ملحوظ مقابل معظم العملات الرئيسية، معوضًا خسائره الأخيرة.

كما لفت خطاب محافظ بنك إنجلترا انتباه المستثمرين اليوم. وأشار إلى المخاطر المتزايدة التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك المبالغة المحتملة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، والتهديدات المتعلقة بتزايد الهجمات الإلكترونية، والضغط المستمر في سوق العمل. ونتيجةً لتصريحاته، أنهى الجنيه الإسترليني اليوم بانخفاض طفيف مقابل العملات الرئيسية.