⏬الذهب ينخفض ​​بنسبة 2% أخرى

استمر انخفاض أسعار الذهب اليوم، متجاوزًا حجم التصحيح التراجعات التي شهدناها في أبريل ومايو من هذا العام. ويُقارن مستوى التصحيح الحالي بانخفاض عام ٢٠٢٢، على الرغم من أن هذا التراجع امتد لأشهر عديدة. في المقابل، استمرت موجة البيع الحالية سبعة أيام بالضبط.

تجاوزت الخسائر منذ بدء التصحيح ١١٪، بينما انخفضت المكاسب المحققة في أكتوبر بشكل حاد من ١٣٪ إلى ١.٥٪ فقط. هذا يعني أن أكتوبر قد يصبح أول شهر يشهد خسائر منذ يوليو إذا امتد التصحيح إلى مستوى ٣٨٥٧ دولارًا للأونصة. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن موجة البيع في يوليو كانت ضئيلة، حيث بلغت أقل من نصف بالمائة. وقد حدث تصحيح أكثر أهمية بين نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٤، عندما تراجع الذهب تراكميًا بأكثر من ٤٪.

قلّص الذهب مكاسبه بشكل حاد هذا الشهر. في السابق، كان شهر أكتوبر على الأرجح أقوى شهر منذ أكثر من عشر سنوات. المصدر: Bloomberg Finance LP

يُعزى تراجع سوق الذهب إلى تحسن معنويات السوق وعمليات جني الأرباح. وقد رفعت بورصة كومكس مؤخرًا الهامش المطلوب للاحتفاظ بمركز بنحو 5% للذهب و8% للفضة. وقد انعكست هذه الخطوة في بورصات العقود الآجلة في اليابان والهند. ومن الواضح أن المستثمرين الذين يحتفظون بمراكز في صناديق الاستثمار المتداولة قرروا أيضًا تحقيق أرباح. وبالنظر إلى جميع الصناديق، تبيع صناديق الاستثمار المتداولة الذهب بأسرع وتيرة منذ أبريل ومايو. في الوقت نفسه، شهد أكبر صندوق استثمار متداول في الذهب عالميًا، وهو صندوق SDPR Gold Shares (GLD.US) الأمريكي، أكبر تدفق خارجي يومي له منذ أبريل، مسجلاً بذلك أحد أكبر التدفقات الخارجية اليومية منذ سنوات. ويشهد GLD الآن تدفقات خارجية لليوم الرابع على التوالي.

تبيع صناديق الاستثمار المتداولة الذهب تحسبًا لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. وقد يكون قرار الاحتياطي الفيدرالي مهمًا أيضًا. إذا كان الاحتياطي الفيدرالي حذرًا في الإعلان عن تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، فقد يدفع ذلك الذهب إلى مستويات أدنى. المصدر: Bloomberg Finance LP

تراجع الذهب مؤقتًا إلى ما دون 3,900 دولار للأونصة اليوم، مخترقًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، ومقتربًا من مستوى الدعم عند مستوى تصحيح 50.0% من آخر اتجاه صاعد رئيسي. يتجاوز نطاق التصحيح ما لاحظناه في أبريل ومايو.

بالنظر إلى انخفاض السعر على الرسم البياني الشهري، من المحتمل أن نشهد تشكّل فتيل ضخم على شمعة أكتوبر الشهرية. تشكّل فتيل الشمعة الكبير السابق في أبريل، مما أدى في النهاية إلى عدة أشهر من التوحيد.

