الذهب يرتفع 0.5% وسط إغلاق الحكومة الأمريكية ورهانات أسعار الفائدة الفيدرالية 📈

غيّر بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش توقعاته لخفض أسعار الفائدة من ديسمبر/كانون الأول هذا العام إلى أكتوبر/تشرين الأول.

تشير توقعات سوق كالشي إلى أن إغلاق الحكومة سيستمر حوالي 15 يومًا.

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 0.5% بينما تراجع الدولار الأمريكي. وتتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وسط ضعف سوق العمل وغياب بيانات الوظائف غير الزراعية، بسبب تسريح موظفي الحكومة في مكتب إحصاءات العمل.

إن التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد "لا يرغب في المخاطرة" بتأخير قرض إنقاذ لسوق العمل بعد ضعف أرقام ADP تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، مما يثقل كاهل الدولار.

نتيجةً لذلك، يواصل الذهب ارتفاعه القوي، مقتربًا من 3900 دولار للأونصة. وقد تجاوز مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي 80، متماشيًا مع العديد من القمم المحلية السابقة التي سجلها سعر المعدن.

المصدر: xStation5