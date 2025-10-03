اقرأ أكثر
٥:٣٧ م · ٣ أكتوبر ٢٠٢٥

الذهب يرتفع 0.5% وسط إغلاق الحكومة الأمريكية ورهانات أسعار الفائدة الفيدرالية 📈

أهم النقاط
  • تدعم الأزمة السياسية في الولايات المتحدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية أسعار الذهب.
  • تشير توقعات سوق كالشي إلى أن إغلاق الحكومة سيستمر حوالي 15 يومًا.
  • غيّر بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش توقعاته لخفض أسعار الفائدة من ديسمبر/كانون الأول هذا العام إلى أكتوبر/تشرين الأول.

 

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 0.5% بينما تراجع الدولار الأمريكي. وتتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وسط ضعف سوق العمل وغياب بيانات الوظائف غير الزراعية، بسبب تسريح موظفي الحكومة في مكتب إحصاءات العمل.

 

  • إن التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد "لا يرغب في المخاطرة" بتأخير قرض إنقاذ لسوق العمل بعد ضعف أرقام ADP تعزز الطلب على الملاذات الآمنة، مما يثقل كاهل الدولار.
  • غيّر بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش توقعاته لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي من ديسمبر من هذا العام إلى أكتوبر.
  • يشير سوق التنبؤ كالشي إلى أن إغلاق الحكومة سيستمر حوالي 15 يومًا.

 

نتيجةً لذلك، يواصل الذهب ارتفاعه القوي، مقتربًا من 3900 دولار للأونصة. وقد تجاوز مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي 80، متماشيًا مع العديد من القمم المحلية السابقة التي سجلها سعر المعدن.

 

المصدر: xStation5

