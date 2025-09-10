الذهب يرتفع 0.8% قبل تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي 📈

ارتفع الذهب اليوم بنحو 0.8%، قبيل صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والتي ستصدر الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش. كما يشهد كل من الفضة والبلاتين ارتفاعًا، حيث ارتفعا بأكثر من 1% وحوالي 3% على التوالي. وقد تُشكل قراءة أقل من المتوقع لمؤشر التضخم الأمريكي حافزًا إضافيًا لأسعار المعادن. ويتوقع السوق ارتفاعًا بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 3.7% في يوليو.

ونظرًا للأساسيات القوية للغاية - التي تعززها العوامل الجيوسياسية والعجز الحكومي الهائل - إلى جانب التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، يمكننا توقع استمرار ارتفاع أسعار المعادن الثمينة. على المدى الطويل، قد تُشكل منطقة 4000 دولار للأونصة منطقة مقاومة قوية. واليوم، يُرجح أن تكون العوامل الجيوسياسية المحرك الرئيسي لأسعار الذهب، حيث يقترب حلف شمال الأطلسي من تطبيق المادة الرابعة بعد حادثة الطائرات بدون طيار في شرق بولندا.

المصدر: xStation5