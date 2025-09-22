🔝الذهب يسجل مستوى تاريخي جديد

ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً عند 3728 دولاراً.

في يوم أول خفض لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وصل الذهب في البداية إلى مستويات تاريخية جديدة، متجاوزًا 3700 دولار أمريكي. ومع ذلك، وبسبب التفسيرات المتباينة للقرار، شهد الذهب تصحيحًا خلال جلستي الأربعاء والخميس. يوم الجمعة، ومع اتضاح معنويات السوق، استأنف المستثمرون شراء الذهب، واليوم ارتفع سعر المعدن بنسبة 1% أخرى، ليصل إلى ذروة تاريخية جديدة.

تُعدّ ثقة السوق في أن الاحتياطي الفيدرالي سيُقرّ خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام هي المحرك الرئيسي حاليًا. ومن المتوقع أن يُقدّم محافظو البنوك المركزية الأمريكية مزيدًا من الوضوح بشأن السياسة النقدية خلال تصريحاتهم على مدار الأسبوع. اليوم، سنستمع إلى جون ويليامز، الشخصية الرئيسية في الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُعدّ، بصفته رئيس فرع نيويورك، عضوًا دائمًا يتمتع بحق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، سيتحدث أيضًا كلٌّ من ألبرتو موسالم، ومارك هاماك، وتوم باركين، وأدريانا ميران. غدًا، بلا شك، يومٌ أكثر أهمية، حيث سنستمع إلى جيروم باول مجددًا، إلى جانب رافائيل بوستيك. سيكون يوم الخميس أيضًا مهمًا للخطابات، مع ظهور جون ويليامز، وميشيل بومان، ومايكل بار، ولوري لوغان، وماري دالي. يوم الجمعة، سنرى مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي: تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي. من المتوقع أن يتسارع معدل التضخم الرئيسي إلى 2.7%، بينما من المتوقع أن يبقى معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 2.9%.