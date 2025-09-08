اقرأ أكثر

🔝الذهب يتجاوز مستوى 3600 دولار

٥:٤٨ م ٨ سبتمبر ٢٠٢٥

ارتفع الذهب أكثر من 5% منذ بداية سبتمبر/أيلول، مدعوما بضعف الدولار.

باستثناء تصحيح طفيف في السعر في 4 سبتمبر، يكون الذهب حاليًا في خضم جلسته العاشرة على التوالي من المكاسب - وهي سلسلة تُعتبر نادرة للغاية في الأسواق. وقد ارتفع المعدن النفيس بالفعل بأكثر من 5% هذا الشهر، ويقترب من هدفه الرئيسي التالي عند 4000 دولار بأكثر من 10% بقليل. ويعود هذا الارتفاع إلى الضعف المستمر في الدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الأمريكي.

لم تُظهر بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي زيادةً ملحوظة في التوظيف بلغت 22 ألف وظيفة فحسب، بل تضمنت أيضًا مراجعةً أخرى بالخفض لأرقام يونيو. وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، تماشيًا مع التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور. يضمن هذا المزيج من البيانات تقريبًا خفضًا في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ويمهد الطريق لدورة تخفيف جديدة. وتتوقع الأسواق الآن ما يقرب من ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، أو تخفيضًا واحدًا في كل من اجتماعات عام 2025 المتبقية. وعلاوة على ذلك، تقوم السوق بخصم إجمالي يبلغ نحو 150 نقطة أساس من التخفيضات قبل انتهاء دورة التيسير، مما يشير إلى إمكانية إجراء ثلاثة تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة العام المقبل بالإضافة إلى التخفيضات التي يتم تسعيرها حاليا.

يُقدّر السوق تخفيضات حادة في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

ارتفع سعر الذهب اليوم بنسبة تقارب 1%، متجاوزًا مستوى 3,600 دولار للأونصة بشكل ملحوظ. تقع المقاومة الرئيسية التالية بالقرب من 3,644 دولار للأونصة، عند مستوى تصحيح 138.2. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

أخبار الأسواق

