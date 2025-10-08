التحليل الفني DE40 (08.10.2025)

- المؤشر الألماني يختبر أعلى مستوى تاريخي
لا يزال مؤشر الأسهم الألماني داكس 40 في اتجاه تصاعدي طويل الأجل. على الإطار الزمني اليومي (D1)، تمكن السعر من اختراق المتوسط المتحرك لـ 100 فترة، والمُشار إليه بخط أزرق، بعد فترة من التوحيد. علاوة على ذلك، فقد تجاوز منطقة المقاومة عند حوالي 23,900 نقطة، مما سرّع الحركة الصعودية، دافعًا المؤشر فوق خط مرسوم عبر أعلى مستوياته الأخيرة.
حاليًا، يستقر السعر أسفل منطقة المقاومة مباشرة بالقرب من 24,700 نقطة - وهو مستوى تم اختباره بالفعل في الأيام الأخيرة ويتم اختباره مرة أخرى الآن. إذا تمكن السوق من اختراق هذه المنطقة، فقد يستمر الاتجاه الصعودي نحو مستويات امتداد فيبوناتشي الخارجية، المقاسة من آخر تصحيح رئيسي - وتحديدًا بالقرب من نسبتي 127.2% و161.8%. من ناحية أخرى، إذا ظهرت إشارة هبوطية، فلا يمكن استبعاد حركة تصحيحية نحو خط الاتجاه المكسور سابقًا والمُرسم عبر أعلى مستوياته الأخيرة (المُشار إليه باللون البرتقالي). ومع ذلك، هذا ليس السيناريو الأساسي، نظرا للاتجاه الصعودي السائد على المدى الطويل.
