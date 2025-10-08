مخطط اليوم: EURUSD (08.10.2025)

انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ليصل إلى حوالي 1.162 وسط ارتفاع عالمي للدولار، متراجعًا عن مستوى الدعم الرئيسي قرب 1.165. منذ بداية الأسبوع، انخفض زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم بنسبة تقارب 1%، حيث عززت الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان الطلب على الملاذات الآمنة التقليدية مثل الدولار والذهب.

هذا الأسبوع، دخل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تصحيح حاد بعد اختراقه الأسبوع الماضي فوق مستوى 1.172، ليصل اليوم إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع تقريبًا. وجد الزوج دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك الأسّي لـ 100 يوم (EMA100، بنفسجي داكن). المصدر: xStation5

ما الذي يُشكّل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اليوم؟

يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا مقابل جميع عملات مجموعة العشرة، حيث طغت حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا واليابان على المخاوف الأمريكية المحلية، أي استمرار إغلاق الحكومة. ارتفع مؤشر الدولار ( USDIDX ) اليوم بنسبة 0.2%، مسجلًا أعلى مستوى له في أسبوعين.

أدت المخاوف بشأن الميزانية والاستقرار السياسي في الاقتصادات الرئيسية إلى زيادة تفاؤل المستثمرين تجاه الدولار والتوقعات الاقتصادية الأمريكية بشكل عام. يُثير الإغلاق الحكومي وغياب معظم بيانات الاقتصاد الكلي بعض الشكوك حول قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم، إلا أن تأثيره ضئيل للغاية بحيث لا يُغير التوقعات المُستقاة من السوق بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول في الولايات المتحدة.

اجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون أمس مع رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين للتشاور قبل حلٍّ مُحتمل للبرلمان. كما أفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه تم توجيه المحافظات بالاستعداد لانتخابات مُحتملة بين 16 و23 نوفمبر/تشرين الثاني. يتزايد الضغط السياسي على ماكرون للتنحي، مما يُعقّد آفاق ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، لا سيما وأن استقالة رئيس الوزراء ليكورنو قد بددت الآمال في إقرار الميزانية في الوقت المُناسب.

من ناحية أخرى، لا يوجد ضغط إضافي على سندات منطقة اليورو الرئيسية. انخفضت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس، على الرغم من أنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية، مُتجاوزةً المستويات التي سُجّلت خلال آخر حلٍّ للبرلمان في عام 2024. وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو 2.5 نقطة أساس.

تجدر الإشارة إلى أن ضعف اليورو قد يدعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، شريطة ألا تتحول الأزمة السياسية الفرنسية إلى مأزق طويل الأمد أو أزمة مالية. وقد سلطت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الضوء على ارتفاع قيمة اليورو هذا الأسبوع باعتباره خطرًا محتملًا على نمو الاتحاد الأوروبي، لذا فإن التراجع المستمر لزوج اليورو/الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته الأخيرة قد يخفف من تباطؤ النشاط التجاري الذي لوحظ الشهر الماضي.

لم يستفد الين الياباني من تدفق الملاذ الآمن، متأثرًا بترشيح سناء تاكايشي لرئاسة الوزراء. وقد دعمت تاكايشي مرارًا وتكرارًا السياسات المالية التوسعية، بينما انتقدت أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة. وقد تؤدي الزيادات المحتملة في الإنفاق العام إلى التضخم، وقد تُسرّع، إلى جانب انخفاض قيمة الين، من عودة بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة.

يتفاعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي الآن مع فارق العائد بين السندات الألمانية والأمريكية لأجل عشر سنوات. المصدر: أبحاث XTB