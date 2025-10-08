زوج NZDUSD عند أدنى مستوياته في ستة أشهر بعد خفض سعر الفائدة غير المتوقع من الاحتياطي النيوزيلندي ✂️

أجرى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) خفضًا أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة الرسمي (OCR) إلى 2.50% استجابةً لضعف النمو الاقتصادي واتساع فجوة الطلب. وأشارت اللجنة إلى انحسار الضغوط التضخمية المحلية. ويتوافق التضخم الأساسي، باستثناء الأسعار المُدارة، مع الهدف، على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي لا يزال قريبًا من الحد الأعلى لنطاق 1-3%. علاوة على ذلك، من المرجح أن يبلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلك حوالي 3.0% في الربع الثالث من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات المُنظّمة. وفي ظل فائض واضح في الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد وتحسن انتقال السياسات (انخفاض أسعار الجملة والرهن العقاري وإقراض الشركات)، يتوقع البنك أن يتجه التضخم نحو 2% في النصف الأول من عام 2026.

لا تزال البطالة مرتفعة بشكل مقلق، ووفقًا لمجلس إدارة بنك الاحتياطي النيوزيلندي، فإنها تُشكل خطرًا أكبر من بقاء تضخم مؤشر أسعار المستهلك بالقرب من الحد الأقصى لنطاق تحمل البنك.

موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي

في النهاية، خلصت أغلبية الأعضاء إلى أن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كان مبررًا لمواجهة فجوة الطلب المستمرة ودعم النشاط الاقتصادي. وترك البنك الباب مفتوحًا لمزيد من التيسير النقدي إذا استدعت الظروف ذلك.

الوضع الاقتصادي الكلي وفقًا لبنك الاحتياطي النيوزيلندي

لا تزال المؤشرات الكلية متباينة، لكنها تميل إلى الضعف. انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة -0.9% على أساس ربع سنوي، مقابل توقعات بانخفاض -0.3% (ويرجع ذلك جزئيًا إلى عوامل موسمية). وقد أدت قيود العرض - بما في ذلك نقص الطاقة، وتأثيرات الطقس على الزراعة، والاختناقات الصناعية - إلى كبح الإنتاج. وعلى الصعيد المحلي، استقرت أسعار المساكن، بينما لا يزال الاستثمار السكني والتجاري ضعيفًا، على الرغم من أن انخفاض أسعار الفائدة بدأ يدعم إنفاق الأسر، ومن المتوقع أن يُخفض تكاليف خدمة الديون تدريجيًا.

رد فعل السوق

استوعبت الأسواق فورًا توقعات أكثر تشاؤمًا. يُعد الدولار النيوزيلندي أضعف عملة بين عملات مجموعة العشرة اليوم، حيث انخفض بنسبة تتراوح بين 0.6% و1.0%. وانخفض زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، بنسبة 1.00% ليصل إلى 0.5740 دولار أمريكي. تُقدّر عقود المبادلة الآن بالكامل خفضًا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر (إلى 2.25%)، وتُشير إلى احتمال كبير لسعر فائدة نهائي قدره 2.00%.