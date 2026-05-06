التحليل الفني: البيتكوين يرتفع ويقترب من منطقة مقاومة مهمة

ارتفع سعر البيتكوين اليوم إلى ما يقارب 83,000 دولار، مقترباً من منطقة المقاومة الرئيسية المحددة بالمتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 جلسة (EMA200، الخط الأحمر). بعد بلوغ هذا المستوى، تراجعت المعنويات وانخفض السعر بنحو 1,000 دولار، حيث يتم تداول البيتكوين حالياً عند حوالي 81,400 دولار للوحدة. السؤال الأهم الآن هو ما إذا كان لدى المشترين ما يكفي من الزخم لاختراق الحاجز الفني الذي يفصل الاتجاه الهبوطي العام عن احتمال عودة السوق إلى الاتجاه الصعودي.

من المرجح أن يتطلب انتعاش أكثر استدامة في أسواق العملات الرقمية انخفاض أسعار النفط، وبالتالي استقراراً أكبر في الصراع في الشرق الأوسط. يبقى هذا السيناريو وارداً، على الرغم من صعوبة تقييم مدى احتمالية حدوثه كما توحي عناوين وسائل الإعلام الأمريكية الأخيرة. بدا رد إيران على تقرير أكسيوس حذراً نسبياً وبعيداً عن الحماس.

من جهة أخرى، إذا وافقت إيران على جزء على الأقل من المطالب الأمريكية الرئيسية المتعلقة بالسيطرة على مضيق هرمز، وحرية الملاحة البحرية، والإشراف على المنشآت النووية وتخصيب اليورانيوم، فقد يحصل البيتكوين على دفعة صعودية أخرى. ويمكن أن يأتي دعم إضافي من تحسن البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة بعد قانون الوضوح، واستمرار تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة، والضعف الهيكلي للدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وعودة الزخم بشكل عام إلى الأصول ذات الارتباط العكسي بالدولار.

في الآونة الأخيرة، كان الدولار يشهد ارتفاعًا مدفوعًا بشكل رئيسي ببيانات اقتصادية كلية قوية وارتفاع أسعار الطاقة. إذا تراجع هذا الاتجاه، فقد تستفيد الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين بشكل كبير. من الناحية الفنية، لا تزال منطقة الدعم الرئيسية للبيتكوين حول 79,000-80,000 دولار، والتي شكلت مقاومة رئيسية لفترة طويلة قبل أن تتحول إلى دعم. تقع مستويات الدعم الأدنى بالقرب من 75,000-76,000 دولار، ثم حول 70,000 دولار. على الجانب الإيجابي، قد يؤدي اختراق مؤكد لمستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم إلى فتح الطريق نحو 90,000 دولار، وربما يمحو الاتجاه الهبوطي الأوسع الذي بدأ في يناير 2026.

بيتكوين (فترة زمنية يومية)