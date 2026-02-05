التحليل الفني: انخفاض سعر البيتكوين بشكل حاد إلى 66.5 ألف دولار 📉

يواصل سعر البيتكوين انخفاضه الذي بدأ اليوم، ويتجه نحو 66,500 دولار، وهو ما قد يمثل منطقة دعم أقوى، مقترباً من أعلى مستويات السوق الصاعدة لعام 2021. وقد انخفض مؤشر القوة النسبية اليومي إلى حوالي 18، مما يشير إلى حالة بيع مفرط نادرة للغاية. وقد يأتي دعم إضافي للارتداد من نمط تصحيحي بنسبة 1:1.

إذا تحقق هذا السيناريو واستقر السعر في نطاق 66,000 إلى 70,000 دولار، فلا يمكن استبعاد عودة السعر نحو 75,000 دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ومع ذلك، من الممكن أيضاً حدوث دافع هبوطي إضافي، مماثل في حجمه للدافع الحالي. قد يدفع هذا الدافع البيتكوين نحو 50,000 دولار، حيث نرى مستويات دعم مهمة على سلسلة الكتل، بما في ذلك سعر دلتا. وسيصبح انعكاس الاتجاه الهبوطي أكثر ترجيحاً بعد اختراق مستوى 90,000 دولار (المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 يوماً، المشار إليه بالخط البرتقالي).

المصدر: xStation5

على نطاق زمني أوسع، نلاحظ أن مؤشر القوة النسبية (RSI) القريب من 18 لم يحدث إلا في نوفمبر 2023 وخلال انهيار سوق الأسهم بسبب جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

المصدر: xStation5