التحليل الفني: تراجع حاد في مؤشر DE40 🚨الأسهم الألمانية تحت ضغط

تواصل العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) تراجعها بعد موجة البيع التي شهدتها اليوم، متجهةً نحو منطقة 24,500 نقطة، حيث يُتوقع ظهور أولى ردود الفعل السعرية الهامة (أعلى مستوياتها المحلية المسجلة في 12 نوفمبر و12 ديسمبر 2025). يشير هذا إلى احتمال استعادة المؤشر لمستوى الدعم، ما قد يتيح له فرصة للارتفاع مجددًا نحو 24,300 نقطة. من جهة أخرى، في حال تفاقم التراجع في سوق الأسهم الأمريكية، فإن حركة تصحيحية بنسبة 1:1 ستؤدي إلى احتمال اختبار منطقة 24,000 نقطة، وربما الاقتراب من أدنى مستوى محلي مسجل في منتصف ديسمبر.

المصدر: xStation5

بالنظر إلى الوراء، نجد أن اختراقات المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا على الإطار الزمني اليومي غالبًا ما أعقبها تسارع في الاتجاه الهابط. منذ مايو 2025، كانت التوقعات متشابهة بنسبة 1:1 للموجات الهابطة الثلاث، وإن كانت بنطاق أضيق قليلًا من الموجتين التصحيحيتين الأخيرتين الأكبر حجمًا في ديسمبر، وربما الحركة الحالية في يناير 2026. إذا اختبر المؤشر قوة الاتجاه طويل الأجل، فقد يمتد الانخفاض حتى 23,800 نقطة، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم حاليًا على الرسم البياني اليومي (EMA200، الخط الأحمر). في المقابل، قد يؤدي الارتداد من المستويات الحالية إلى إعادة إشعال الموجة الصاعدة القوية، مع وجود مقاومة محتملة قرب 24,800 نقطة (أعلى مستويين محليين في يوليو وأكتوبر 2025).

المصدر: xStation5