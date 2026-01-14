التحليل الفني - إيثيريوم (14.01.2026)

على الرسم البياني اليومي (D1)، ارتفعت أسعار الإيثيريوم بشكل واضح خلال جلسة التداول أمس. تمكن السعر من اختراق مستوى المقاومة الرئيسي قصير الأجل، أي متوسط ​​آخر 100 فترة، والمُشار إليه بخط أزرق على الرسم البياني. إذا استمر السعر فوق هذا المتوسط، فمن المحتمل أن يتحرك نحو مستوى المقاومة عند 3544 دولارًا، حيث يقع الحد الأعلى لنسبة 1 إلى 1. قد يمهد اختراق هذا المستوى الطريق لمزيد من المكاسب. من ناحية أخرى، قد يؤدي انخفاض السعر سريعًا إلى ما دون متوسط ​​آخر 100 فترة إلى حركة هبوطية جديدة نحو منطقة الدعم عند 2850 دولارًا.

إيثيريوم - الإطار الزمني اليومي | المصدر: xStation 5

على الإطار الزمني لأربع ساعات، وتماشياً مع تحليل الأمس، بدأ الاتجاه الصعودي بالظهور بعد ارتداد السعر من منطقة الدعم عند 3075 دولارًا. ورغم اختراقه السابق للنمط المحلي، تمكن السعر من تسجيل مستوى قياسي جديد، مما يشير إلى اتجاه صعودي محلي منذ منتصف ديسمبر. ولإلغاء هذا الاتجاه، يجب أن يعود السعر إلى ما دون 3075 دولارًا، وهو ما لا يُمثل السيناريو الأساسي في الوقت الحالي.

إيثيريوم - فاصل زمني H4 | المصدر: xStation5