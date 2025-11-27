التقويم الاقتصادي: عيد الشكر في الولايات المتحدة. الأسواق تنتظر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي(27.11.2025)

اليوم، بمناسبة عيد الشكر في الولايات المتحدة، ستبقى الأسواق الأمريكية مغلقة، ما يعني عدم صدور بيانات أمريكية رئيسية، وستكون السيولة في الأسواق المالية العالمية محدودة. في ظل هذه الظروف، سيراقب المستثمرون عن كثب الأحداث في أوروبا وكندا، حيث من المقرر صدور مؤشرات رئيسية لثقة المستهلك والاقتصاد. وسينصب التركيز الرئيسي على إصدار محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الذي قد يُشكل توقعات السوق بشأن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية في منطقة اليورو، ويؤثر بدوره على ثقة المستثمرين العالميين.
تقويم اليوم:
أستراليا (01:30)
الإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص (سنويًا) (ربع سنوي) للربع الثالث: ٦.٤٪ (سابقًا ٠.٢٪، متوقع ٠.٤٪)
النرويج (٠٨:٠٠)
معدل البطالة (سنويًا) أكتوبر: القراءة الحالية 4.5% (السابقة 4.8%)
السويد (08:00)
ميزان التجارة الخارجية (كرونة سويدية) لأكتوبر: القراءة الحالية 1.5 مليار (السابقة 4.9 مليار - مُعدّلة)
تركيا (08:00)
ميزان التجارة الخارجية (دولار أمريكي) لأكتوبر: القراءة الحالية -7.58 مليار (السابقة -6.9 مليار)
ألمانيا (08:00)
مؤشر ثقة المستهلك من GfK لشهر ديسمبر: القراءة الحالية -23.2 (التوقعات -23.2؛ السابقة -24.1)
السويد (09:00)
مؤشر ثقة المستهلك لشهر نوفمبر: السابق 96.8
مؤشر ثقة الصناعة لشهر نوفمبر: السابق 100.2
منطقة اليورو
كلمة عامة لعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني - 09:30
منطقة اليورو (10:00)
المعروض النقدي M3 (على أساس سنوي) لشهر أكتوبر: (توقعات ٢.٨٪؛ سابقًا ٢.٨٪)
منطقة اليورو (١١:٠٠) - المعنويات الاقتصادية لشهر نوفمبر:
- مؤشر معنويات الأعمال: سابقًا -٠.٤٦
- مؤشر المعنويات الاقتصادية: (توقعات ٩٦.٩؛ سابقًا ٩٦.٨)
- مؤشر معنويات المستهلك: (توقعات -١٤؛ سابقًا -١٤.٢)
- مؤشر معنويات المنتجين: (توقعات -٨؛ سابقًا -٨.٢)
- مؤشر معنويات قطاع الخدمات: (توقعات ٤.٤؛ سابقًا ٤)
منطقة اليورو (١٢:٠٠)
كلمة عامة لعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس
منطقة اليورو (١٣:٣٠)
محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر أكتوبر
كندا (١٤:٣٠)
ميزان الحساب الجاري (بالدولار الكندي) للربع الثالث: (توقعات -١٥.٥ مليار دولار؛ سابقًا -٢١.١٦ مليار دولار)
