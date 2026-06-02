التقويم الاقتصادي: أهم القراءات في الجدول الزمني (02.06.2026)

شهدت بداية الأسبوع ورود أنباء جديدة من الشرق الأوسط، مما أثر سلبًا على ارتفاع أسعار سلع الطاقة. واليوم، نشهد تراجعًا طفيفًا في هذا الاتجاه.

قد يتحول الاهتمام اليوم أخيرًا نحو بيانات الاقتصاد الكلي، مدفوعةً بتضخم مؤشر أسعار المستهلك المنسق لمنطقة اليورو (10:00 صباحًا) وبيانات فرص العمل المتاحة من سوق العمل الأمريكي (3:00 مساءً).

الجلسة الآسيوية

ارتفع معدل التضخم في كوريا الجنوبية إلى 3.1% في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024، مما يزيد من احتمالية رفع سعر الفائدة في اجتماع بنك كوريا المركزي القادم (16 يوليو).

كما ارتفع فائض الحساب الجاري للبلاد (إلى مستوى قياسي بلغ 37.3 مليار دولار). ويعود ذلك بشكل كبير إلى الزيادة الهائلة في الصادرات (بنسبة 53.2% على أساس سنوي) مدفوعةً بازدهار قطاع أشباه الموصلات.

في المقابل، سجلت أستراليا أكبر عجز في حسابها الجاري في تاريخها (19.4 مليار دولار). ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في الواردات نتيجة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية لمراكز البيانات.

تجدر الإشارة أيضًا إلى الزيادة المعلنة بنسبة 5.97% في الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 4.75% في الأجور القطاعية المحددة. يوجد في أستراليا أكثر من 100 اتفاقية عمل، لكل منها شروط وأجور دنيا منفصلة (أجور دنيا منفصلة لقطاعات الضيافة والبناء وتكنولوجيا المعلومات، إلخ).

جدول البيانات الاقتصادية الكلية

منطقة اليورو: التضخم (مؤشر أسعار المستهلك المنسق) (مايو)

الوقت: 11:00 صباحًا

التوقعات: 3.2%

القراءة السابقة: 3%

بولندا: قرار سعر الفائدة

الوقت: فترة ما بعد الظهر

التوقعات: تعليق

الولايات المتحدة: بيانات فرص العمل (أبريل)

الوقت: 4:00 مساءً

التوقعات: 6.860 مليون

القراءة السابقة: 6.866 مليون

الأرباح

بالو ألتو نتوركس ( PANW.US )

دولار جنرال ( DG.US )

فيكتوريا سيكريت ( VSCO.US )

جيت لاب ( GTLB.US )

أولتا بيوتي ( ULTA.US )

ثلاث أسواق تستحق المتابعة

الدولار الأمريكي ( USD ) - ترقبوا صدور بيانات فرص العمل (4:00 مساءً)، وهي أولى قراءات سوق العمل الأمريكية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع.

اليورو ( EUR ) - لا ينبغي أن تُشكّل بيانات التضخم لشهر مايو مفاجأة كبيرة (إذ سبق أن تلقينا قراءات من اقتصادات منطقة اليورو)، لكنها قد تُؤكّد قرار البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة في يونيو.

النفط الخام والغاز الطبيعي المسال - لا تزال الأخبار المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط متضاربة للغاية، لذا من المحتمل جدًا أن نشهد يومًا آخر من التقلبات الحادة في أسعار السلع.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XT