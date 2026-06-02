حصاد الأسواق: رسائل متضاربة قبل صدور البيانات الرئيسية (02.06.2026)

أفادت وكالة أنباء تسنيم أمس بتوقف تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران. ويُقال إن هذه الخطوة تأتي كاحتجاج من إيران على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان. وتتضاءل احتمالية التوصل إلى اتفاق سريع بين الطرفين، مما يؤثر سلبًا على معنويات السوق.

وأغلقت جميع المؤشرات الأوروبية الرئيسية تقريبًا على انخفاض أمس.

انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5%، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر إس إم آي السويسري بنسبة تصل إلى 1.8%.

بدا الوضع أفضل قليلًا في القارة الأمريكية، وهو ما يبشر بالخير لأوروبا قبل افتتاح التداولات اليوم.

ارتفع كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (+0.3%) ومؤشر ناسداك المركب (+0.4%)، مدفوعين بقطاعي التكنولوجيا والطاقة.

الجيوسياسة: كان أحد أبرز المواضيع يوم الاثنين تعليق المحادثات التي ترعاها طهران وواشنطن. يهدف هذا إلى أن يكون احتجاجًا إيرانيًا على تصرفات إسرائيل.

مع ذلك، يواصل بنيامين نتنياهو هجماته على لبنان. بالأمس، أمر بشن غارات جوية على ضواحي بيروت، عاصمة البلاد.

في غضون ذلك، أدلى دونالد ترامب بتصريحات متضاربة، إذ صرّح تارةً بأنه "يمكن توقيع اتفاق خلال أسبوع"، وتارةً أخرى بأنه "لا يكترث" بالمفاوضات.

📈 بيانات الاقتصاد الكلي

أصدر معهد إدارة التوريد (ISM) بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر مايو، والتي بلغت 54.0، متجاوزةً التوقعات (53.0) ومستوى أبريل (52.7) بشكل ملحوظ. كما بلغ أعلى مستوى له منذ مايو 2022.

أما بالنسبة لتوقعات التضخم، فقد انخفض مؤشر أسعار الدفع (ISM) بشكل غير متوقع من 84.6 إلى 82.1. مع ذلك، لا يزال عند مستويات مرتفعة تاريخيًا.

في المقابل، جاءت بيانات الطلبات الجديدة (56.8) والتوظيف (48.6) إيجابية بشكل مفاجئ. يُنتظر اليوم صدور بيانات التضخم لشهر مايو من منطقة اليورو (الساعة 11:00 صباحًا)، وتقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) لشهر أبريل من سوق العمل الأمريكي (الساعة 4:00 مساءً).

🌏 آسيا

لا تزال معنويات الأسواق الآسيوية متباينة.

يسجل مؤشر هانغ سينغ الصيني مكاسب كبيرة (+2.3%)، مدعومًا بعمالقة التكنولوجيا - تينسنت (+8.9%) وميتوان (+8.5%). كما يحقق سهمي BYD (+6.5%) وعلي بابا (+5.9%) أداءً جيدًا اليوم.

في المقابل، يُظهر مؤشرا نيكاي 225 الياباني (-0.8%) وكوسبي الكوري الجنوبي (-0.5%) انخفاضًا ملحوظًا.

💱 العملات

نتيجةً لحالة النفور العامة من المخاطرة، بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع على ارتفاع. ومن بين العملات الرئيسية، يتفوق الجنيه الإسترليني فقط في الأداء حاليًا.

في ذيل القائمة يأتي الدولار النيوزيلندي (-0.9%)، متراجعًا عن بعض المكاسب التي حققها في الأيام الأخيرة عقب تحول بنك الاحتياطي النيوزيلندي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا. كما تسجل العملات الاسكندنافية، التي تعتمد بشكل كبير على معنويات السوق، خسائر (حوالي -0.5%). أما بين عملات الأسواق الناشئة، فقد برز البيزو الكولومبي، مسجلًا أقوى ارتفاع له في يوم واحد منذ أكثر من 15 عامًا أمس. وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على الأداء القوي والمفاجئ لأبيلاردو دي لا إسبريلا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

🛢️ السلع الأساسية

مدفوعة بمؤشرات متجددة على تصاعد التوترات، ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال أمس. واليوم، نشهد تراجعًا طفيفًا.

انخفض سعر خام برنت بنسبة 0.8% إلى حوالي 94 دولارًا للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% إلى 91 دولارًا.

انخفض سعر الغاز في بورصة TTF الهولندية بنسبة 0.2% إلى 48 دولارًا أمريكيًا لكل ميغاواط/ساعة، بينما تراجع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 0.3% إلى 3.17 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

في المقابل، تشهد المعادن النفيسة ارتفاعًا.

ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.9% إلى 4,525 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما قفز سعر الفضة بنسبة 2.5% إلى 76.7 دولارًا أمريكيًا.

العملات الرقمية

تواصل العملات الرقمية الرئيسية اتجاهها الهبوطي.

انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.4% اليوم إلى حوالي 70,380 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 0.8% إلى 1,987 دولارًا أمريكيًا.

ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB