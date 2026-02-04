التقويم الاقتصادي: أرباح شركة ألفابت تحت الأضواء 💡

من المتوقع أن تشهد جلسة تداول الأسواق المالية يوم الأربعاء تبايناً نسبياً، بعد موجة البيع الكبيرة التي شهدتها وول ستريت أمس. في المقابل، تشير العقود الآجلة قبل افتتاح الجلسة في أوروبا إلى محاولة للتعافي بعد ضغوط البيع. ارتفع عقد DE40 حالياً بنسبة 0.3%، وعقد EU50 بنسبة 0.19%. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.22%، ومؤشر US500 بنسبة 0.26%. وقد أعلنت كل من UBS ونوفارتيس وكريدي أجريكول عن نتائجها الفصلية في أوروبا.

النتائج المالية لبنك يو بي إس للربع الرابع من عام 2025: • الربح قبل الضريبة: 1.70 مليار دولار أمريكي (التوقعات: 1.46 مليار دولار أمريكي) • صافي الربح: 1.20 مليار دولار أمريكي (التوقعات: 966.7 مليون دولار أمريكي) • إعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2026، مع خطط لاتخاذ إجراءات إضافية • وفورات متوقعة في التكاليف: 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2026

نتائج كريدي أجريكول للربع الرابع: • الإيرادات: 6.97 مليار يورو (التوقعات: 6.78 مليار يورو) • صافي الدخل: 1.03 مليار يورو (التوقعات: 1.10 مليار يورو) • إيرادات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار: 2.15 مليار يورو (التوقعات: 2.14 مليار يورو) • صافي الدخل من الخدمات المصرفية للأفراد في فرنسا: 150 مليون يورو (-18% على أساس سنوي) • المصاريف التشغيلية: 4.10 مليار يورو (التوقعات: 3.90 مليار يورو)

النتائج المالية لشركة نوفارتس للربع الرابع: • الإيرادات: 13.34 مليار دولار (التوقعات: 13.68 مليار دولار) • ربحية السهم الأساسية: 2.03 دولار (التوقعات: 2.01 دولار) • توزيعات الأرباح للسنة المالية: 3.70 فرنك سويسري • توقعات نمو صافي المبيعات في عام 2026: نسبة منخفضة من خانة واحدة

في المستقبل القريب، يجدر الانتباه إلى البيانات التالية: مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات (يناير) من العديد من الدول، ومؤشر أسعار المستهلك المنسق الأولي لمنطقة اليورو (يناير)، ومؤشر أسعار المستهلك الأولي لإيطاليا (يناير)، ومؤشر ADP الأمريكي (يناير)، ومؤشر ISM لقطاع الخدمات (يناير)، ومحضر اجتماع بنك ريكسبانك (يناير)، وإعلان الحكومة عن إعادة التمويل (يناير)، ومؤشر ADP في الولايات المتحدة (يناير)، ومؤشر ISM للخدمات (يناير)، وإعلان السياسة النقدية للبنك الوطني البرازيلي، والنتائج المالية لشركات ألفابت، وآرم، وكوالكوم، وإي إل إف، وسناب، وأوبر، وإيلي ليلي. أبفي، سي إم إي، وبونج.

الجدول الزمني الاقتصادي المفصل أدناه: