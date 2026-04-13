التقويم الاقتصادي: أسبوع طغت عليه الجغرافيا السياسية وموسم أرباح الربع الأول

ستتفاعل الأسواق اليوم بشكل أساسي مع التطورات الجيوسياسية: فبدء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية الساعة 2:00 مساءً بتوقيت غرينتش قد يُبقي على تقلبات السوق مرتفعة ويدعم أسعار النفط، بينما أي خبر عن خفض التصعيد أو وقوع حادث بحري سيؤثر فورًا على معنويات السوق. في أوروبا، لا يزال افتتاح السوق تحت ضغط عوامل المخاطرة، لذا سيركز المستثمرون بشكل رئيسي على مؤشرات الأسهم والدولار الأمريكي وسلع الطاقة، لأنها ستكون المؤشر الأفضل لمدى تزايد المخاوف من تصعيد إضافي.

خلال الأسبوع، ستكون ثلاثة أمور حاسمة: التطورات المتعلقة بإيران، وبدء موسم إعلان أرباح الربع الأول، والبيانات الاقتصادية الكلية من الولايات المتحدة وأوروبا، والتي قد تؤكد أو تُضعف تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم. تشمل قائمة البيانات المرتقبة مؤشر أسعار المستهلكين في بولندا، ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وبيانات مبيعات المنازل، ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومؤشر التضخم المنسق لمنطقة اليورو، وقراءات من الصين، لذا سيتعامل السوق مع الجيوسياسة والتضخم وآفاق النمو في آن واحد. سيتم التركيز بشكل خاص على البنوك، وLVMH، وASML، وTSMC، وNetflix، حيث ستوفر نتائجهم المؤشر الأول على أداء الشركات في بداية موسم الأرباح.

تقويم اليوم. المصدر: XTB

التقويم الأسبوعي. المصدر: XTB

التقويم المؤسسي. المصدر: XTB