انخفاض النفط بنسبة 2.5% إلى 88 دولارًا مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط 📉 هل انتهى الاتجاه الصعودي؟

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد اليوم، بنسبة تقارب 2.5% لتصل إلى ما دون 88 دولارًا للبرميل، وذلك بعد أن ألغى دونالد ترامب الضربة العسكرية على إيران التي أُعلن عنها أمس، وأعلن عن قرب وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار. كما أشار مسؤولون إيرانيون إلى أن المفاوضات تتقدم نحو التوصل إلى اتفاق محتمل.

ويتجه خام برنت نحو تسجيل أول إغلاق له دون 88 دولارًا للبرميل منذ الأسبوع الأول من النزاع. ويعكس هذا الانخفاض تراجعًا سريعًا في علاوات المخاطر الجيوسياسية، حيث يتوقع المستثمرون بشكل متزايد التوصل إلى حل دبلوماسي وإعادة فتح مضيق هرمز.

ووفقًا لتقارير حديثة، من الممكن توقيع اتفاق مبدئي في وقت مبكر من يوم الأحد، في حين أشار مسؤولون إيرانيون إلى أن النص الإطاري للاتفاق بات وشيكًا. ويُقال إن المسودة تتضمن 14 بندًا، من بينها إعادة فتح مضيق هرمز وفترة تفاوض مدتها 60 يومًا تغطي المخاوف المتعلقة بالأسلحة النووية وقضايا تخصيب اليورانيوم.

النفط (مخطط H1، D1)

بالنظر إلى أسعار النفط، اختبر العقد المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 جلسة (EMA200، الخط الأحمر) قرب 85.5 دولارًا للبرميل قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره. قد يكون الحفاظ على مستوى 85 دولارًا كدعم أمرًا بالغ الأهمية للمشترين، لا سيما بالنظر إلى ردود الفعل السعرية السابقة في هذه المنطقة، كما يتضح من الظلال السفلية الطويلة المتعددة على الشموع الأخيرة.

إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، فمن غير المرجح حدوث انخفاض مستمر دون هذه المستويات. من ناحية أخرى، إذا أحرزت المفاوضات مع إيران تقدمًا ناجحًا وعادت حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها، فقد ينظر السوق بشكل متزايد إلى العودة فوق 100 دولار للبرميل على أنها غير مرجحة. في هذه الحالة، قد يتعرض النفط لضغوط لإعادة اختبار مستويات ما قبل الحرب قرب 74 دولارًا للبرميل.

مثل هذه الحركة تعني انخفاضًا بنحو 17% عن المستويات الحالية. تقع مستويات المقاومة الرئيسية، بناءً على تصحيحات فيبوناتشي، حاليًا حول 93 و97 دولارًا للبرميل. في حين لم يتم تأكيد نهاية الاتجاه الصعودي القوي في أسعار النفط بعد، إلا أن احتمال حدوث انعكاس أوسع للاتجاه يبدو الآن أعلى من أي وقت مضى منذ بدء الصراع في أواخر فبراير وأوائل مارس.

المصدر: xStation 5