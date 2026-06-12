ملخص اليوم: وول ستريت ترتفع مع انخفاض أسعار النفط 📈 سهم سبيس إكس يرتفع بنسبة 28%

- تشهد مؤشرات الأسهم ارتفاعًا في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، مدعومةً بانخفاض أسعار النفط، ومكاسب أسهم شركات أشباه الموصلات، ونجاح طرح أسهم شركة سبيس إكس في السوق (حيث ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 28% منذ إدراجها)، وبيانات اقتصادية كلية أمريكية مشجعة. وأظهرت أحدث الأرقام ثقةً استهلاكيةً أقوى من المتوقع، وانخفاضًا مفاجئًا في توقعات التضخم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.7% اليوم، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، مع كون أسهم شركات أشباه الموصلات من بين أفضل الأسهم أداءً.
- كما سجلت الأسواق الأوروبية أداءً إيجابيًا قويًا. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بأكثر من 2.1%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.7%. وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية مثل هيرميس وكيرينغ، بالإضافة إلى بعض أكبر البنوك الأوروبية، بعد أن أشارت أحدث قراءة للتضخم إلى ارتفاع نمو الأسعار. في غضون ذلك، شهدت أسهم شركات إنتل، وإيه إم دي، وسانديسك، وآرم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، مما يؤكد استمرار هيمنة قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأولي الصادر عن جامعة ميشيغان 48.9 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي كانت 46.0 نقطة، ومسجلًا تحسنًا عن القراءة السابقة البالغة 44.8 نقطة. وارتفعت ثقة المستهلك بنحو 4 نقاط هذا الشهر، أي بنسبة 9%. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى انخفاض أسعار البنزين في بداية الشهر. وشملت هذه المكاسب شريحة واسعة من المستهلكين، من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية والانتماءات السياسية. وسجل المستهلكون ذوو الدخل المنخفض تحسنًا ملحوظًا، نظرًا لأن تكاليف الوقود تشكل نسبة أكبر من ميزانيات أسرهم.
- تحسنت تقييمات الأوضاع المالية الشخصية والتوقعات المالية وظروف الأعمال خلال الشهر. وعلى الرغم من هذا الانتعاش، لا تزال ثقة المستهلك ضعيفة، حيث تقل بنسبة 13% عن مستويات يناير 2026، وبنسبة 19% عن مستويات العام الماضي. ولا يزال المستهلكون يركزون على تكاليف المعيشة اليومية، ويشعرون بالقلق إزاء الضغوط التضخمية. انخفضت توقعات التضخم لمدة عام واحد من 4.8% في مايو إلى 4.6%، مع أنها لا تزال مرتفعة. كما تراجعت توقعات التضخم على المدى الطويل من 3.9% إلى 3.4%، لكنها لا تزال أعلى من النطاق المتوقع خلال عام 2024، والذي يتراوح بين 2.8% و3.2%. ويتداول النفط حاليًا قرب 87 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وبعد انخفاض حاد، اقترب من متوسطه المتحرك لـ200 يوم على الرسم البياني اليومي، مما يُشير إلى مستوى فني هام. وتسارع الانخفاض عقب تقارير تفيد بأن دونالد ترامب ألغى ضربة مُخطط لها على إيران، وأخبار تفيد بأن المفاوضات بشأن اتفاق مُحتمل مع إيران قد دخلت مراحلها النهائية، وهو تطور أكده مسؤولون إيرانيون بشكل مبدئي. ومع ذلك، لا يزال الوضع مُتقلبًا للغاية.
- تشهد المعادن النفيسة انتعاشًا، حيث ارتفع الذهب بنسبة 0.5% إلى 4230 دولارًا أمريكيًا، وحققت الفضة مكاسب بأكثر من 1%. ويتداول البيتكوين حاليًا عند حوالي 63500 دولار أمريكي بعد أن تراجع عن جزء من مكاسبه السابقة. في سوق السلع، يبرز الكاكاو بمكاسب تزيد عن 2%، بينما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في مركز هنري هاب الأمريكي (NATGAS) بنسبة تقارب 1%.
US30، SPCX.US (الفاصل الزمني H1، M1)
المصدر: xStation5
المصدر: xStation5
انخفاض النفط بنسبة 2.5% إلى 88 دولارًا مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط 📉 هل انتهى الاتجاه الصعودي؟
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عاجل: انخفاض (USDIDX) رغم البيانات القوية الصادرة عن جامعة ميشيغان
تستفيد شركات السلع الفاخرة والبنوك الفرنسية مع ارتفاع التضخم