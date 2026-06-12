ملخص اليوم: وول ستريت ترتفع مع انخفاض أسعار النفط 📈 سهم سبيس إكس يرتفع بنسبة 28%

تشهد مؤشرات الأسهم ارتفاعًا في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، مدعومةً بانخفاض أسعار النفط، ومكاسب أسهم شركات أشباه الموصلات، ونجاح طرح أسهم شركة سبيس إكس في السوق (حيث ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 28% منذ إدراجها)، وبيانات اقتصادية كلية أمريكية مشجعة. وأظهرت أحدث الأرقام ثقةً استهلاكيةً أقوى من المتوقع، وانخفاضًا مفاجئًا في توقعات التضخم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.7% اليوم، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، مع كون أسهم شركات أشباه الموصلات من بين أفضل الأسهم أداءً.

تشهد مؤشرات الأسهم ارتفاعًا في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، مدعومةً بانخفاض أسعار النفط، ومكاسب أسهم شركات أشباه الموصلات، ونجاح طرح أسهم شركة سبيس إكس في السوق (حيث ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 28% منذ إدراجها)، وبيانات اقتصادية كلية أمريكية مشجعة. وأظهرت أحدث الأرقام ثقةً استهلاكيةً أقوى من المتوقع، وانخفاضًا مفاجئًا في توقعات التضخم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.7% اليوم، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، مع كون أسهم شركات أشباه الموصلات من بين أفضل الأسهم أداءً.

تشهد مؤشرات الأسهم ارتفاعًا في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، مدعومةً بانخفاض أسعار النفط، ومكاسب أسهم شركات أشباه الموصلات، ونجاح طرح أسهم شركة سبيس إكس في السوق (حيث ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 28% منذ إدراجها)، وبيانات اقتصادية كلية أمريكية مشجعة. وأظهرت أحدث الأرقام ثقةً استهلاكيةً أقوى من المتوقع، وانخفاضًا مفاجئًا في توقعات التضخم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.7% اليوم، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، مع كون أسهم شركات أشباه الموصلات من بين أفضل الأسهم أداءً.

تشهد مؤشرات الأسهم ارتفاعًا في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، مدعومةً بانخفاض أسعار النفط، ومكاسب أسهم شركات أشباه الموصلات، ونجاح طرح أسهم شركة سبيس إكس في السوق (حيث ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 28% منذ إدراجها)، وبيانات اقتصادية كلية أمريكية مشجعة. وأظهرت أحدث الأرقام ثقةً استهلاكيةً أقوى من المتوقع، وانخفاضًا مفاجئًا في توقعات التضخم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.7% اليوم، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، مع كون أسهم شركات أشباه الموصلات من بين أفضل الأسهم أداءً.

تشهد مؤشرات الأسهم ارتفاعًا في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، مدعومةً بانخفاض أسعار النفط، ومكاسب أسهم شركات أشباه الموصلات، ونجاح طرح أسهم شركة سبيس إكس في السوق (حيث ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 28% منذ إدراجها)، وبيانات اقتصادية كلية أمريكية مشجعة. وأظهرت أحدث الأرقام ثقةً استهلاكيةً أقوى من المتوقع، وانخفاضًا مفاجئًا في توقعات التضخم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.7% اليوم، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، مع كون أسهم شركات أشباه الموصلات من بين أفضل الأسهم أداءً.

تشهد مؤشرات الأسهم ارتفاعًا في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، مدعومةً بانخفاض أسعار النفط، ومكاسب أسهم شركات أشباه الموصلات، ونجاح طرح أسهم شركة سبيس إكس في السوق (حيث ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 28% منذ إدراجها)، وبيانات اقتصادية كلية أمريكية مشجعة. وأظهرت أحدث الأرقام ثقةً استهلاكيةً أقوى من المتوقع، وانخفاضًا مفاجئًا في توقعات التضخم. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.7% اليوم، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، مع كون أسهم شركات أشباه الموصلات من بين أفضل الأسهم أداءً.

كما سجلت الأسواق الأوروبية أداءً إيجابيًا قويًا. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بأكثر من 2.1%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.7%. وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية مثل هيرميس وكيرينغ، بالإضافة إلى بعض أكبر البنوك الأوروبية، بعد أن أشارت أحدث قراءة للتضخم إلى ارتفاع نمو الأسعار. في غضون ذلك، شهدت أسهم شركات إنتل، وإيه إم دي، وسانديسك، وآرم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، مما يؤكد استمرار هيمنة قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما سجلت الأسواق الأوروبية أداءً إيجابيًا قويًا. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بأكثر من 2.1%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.7%. وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية مثل هيرميس وكيرينغ، بالإضافة إلى بعض أكبر البنوك الأوروبية، بعد أن أشارت أحدث قراءة للتضخم إلى ارتفاع نمو الأسعار. في غضون ذلك، شهدت أسهم شركات إنتل، وإيه إم دي، وسانديسك، وآرم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، مما يؤكد استمرار هيمنة قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما سجلت الأسواق الأوروبية أداءً إيجابيًا قويًا. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بأكثر من 2.1%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.7%. وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية مثل هيرميس وكيرينغ، بالإضافة إلى بعض أكبر البنوك الأوروبية، بعد أن أشارت أحدث قراءة للتضخم إلى ارتفاع نمو الأسعار. في غضون ذلك، شهدت أسهم شركات إنتل، وإيه إم دي، وسانديسك، وآرم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، مما يؤكد استمرار هيمنة قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما سجلت الأسواق الأوروبية أداءً إيجابيًا قويًا. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بأكثر من 2.1%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.7%. وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية مثل هيرميس وكيرينغ، بالإضافة إلى بعض أكبر البنوك الأوروبية، بعد أن أشارت أحدث قراءة للتضخم إلى ارتفاع نمو الأسعار. في غضون ذلك، شهدت أسهم شركات إنتل، وإيه إم دي، وسانديسك، وآرم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، مما يؤكد استمرار هيمنة قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما سجلت الأسواق الأوروبية أداءً إيجابيًا قويًا. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بأكثر من 2.1%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.7%. وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية مثل هيرميس وكيرينغ، بالإضافة إلى بعض أكبر البنوك الأوروبية، بعد أن أشارت أحدث قراءة للتضخم إلى ارتفاع نمو الأسعار. في غضون ذلك، شهدت أسهم شركات إنتل، وإيه إم دي، وسانديسك، وآرم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، مما يؤكد استمرار هيمنة قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما سجلت الأسواق الأوروبية أداءً إيجابيًا قويًا. وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بأكثر من 2.1%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.7%. وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة الفرنسية مثل هيرميس وكيرينغ، بالإضافة إلى بعض أكبر البنوك الأوروبية، بعد أن أشارت أحدث قراءة للتضخم إلى ارتفاع نمو الأسعار. في غضون ذلك، شهدت أسهم شركات إنتل، وإيه إم دي، وسانديسك، وآرم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، مما يؤكد استمرار هيمنة قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأولي الصادر عن جامعة ميشيغان 48.9 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي كانت 46.0 نقطة، ومسجلًا تحسنًا عن القراءة السابقة البالغة 44.8 نقطة. وارتفعت ثقة المستهلك بنحو 4 نقاط هذا الشهر، أي بنسبة 9%. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى انخفاض أسعار البنزين في بداية الشهر. وشملت هذه المكاسب شريحة واسعة من المستهلكين، من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية والانتماءات السياسية. وسجل المستهلكون ذوو الدخل المنخفض تحسنًا ملحوظًا، نظرًا لأن تكاليف الوقود تشكل نسبة أكبر من ميزانيات أسرهم.

بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأولي الصادر عن جامعة ميشيغان 48.9 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي كانت 46.0 نقطة، ومسجلًا تحسنًا عن القراءة السابقة البالغة 44.8 نقطة. وارتفعت ثقة المستهلك بنحو 4 نقاط هذا الشهر، أي بنسبة 9%. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى انخفاض أسعار البنزين في بداية الشهر. وشملت هذه المكاسب شريحة واسعة من المستهلكين، من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية والانتماءات السياسية. وسجل المستهلكون ذوو الدخل المنخفض تحسنًا ملحوظًا، نظرًا لأن تكاليف الوقود تشكل نسبة أكبر من ميزانيات أسرهم.

بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأولي الصادر عن جامعة ميشيغان 48.9 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي كانت 46.0 نقطة، ومسجلًا تحسنًا عن القراءة السابقة البالغة 44.8 نقطة. وارتفعت ثقة المستهلك بنحو 4 نقاط هذا الشهر، أي بنسبة 9%. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى انخفاض أسعار البنزين في بداية الشهر. وشملت هذه المكاسب شريحة واسعة من المستهلكين، من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية والانتماءات السياسية. وسجل المستهلكون ذوو الدخل المنخفض تحسنًا ملحوظًا، نظرًا لأن تكاليف الوقود تشكل نسبة أكبر من ميزانيات أسرهم.

بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأولي الصادر عن جامعة ميشيغان 48.9 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي كانت 46.0 نقطة، ومسجلًا تحسنًا عن القراءة السابقة البالغة 44.8 نقطة. وارتفعت ثقة المستهلك بنحو 4 نقاط هذا الشهر، أي بنسبة 9%. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى انخفاض أسعار البنزين في بداية الشهر. وشملت هذه المكاسب شريحة واسعة من المستهلكين، من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية والانتماءات السياسية. وسجل المستهلكون ذوو الدخل المنخفض تحسنًا ملحوظًا، نظرًا لأن تكاليف الوقود تشكل نسبة أكبر من ميزانيات أسرهم.

بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأولي الصادر عن جامعة ميشيغان 48.9 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي كانت 46.0 نقطة، ومسجلًا تحسنًا عن القراءة السابقة البالغة 44.8 نقطة. وارتفعت ثقة المستهلك بنحو 4 نقاط هذا الشهر، أي بنسبة 9%. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى انخفاض أسعار البنزين في بداية الشهر. وشملت هذه المكاسب شريحة واسعة من المستهلكين، من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية والانتماءات السياسية. وسجل المستهلكون ذوو الدخل المنخفض تحسنًا ملحوظًا، نظرًا لأن تكاليف الوقود تشكل نسبة أكبر من ميزانيات أسرهم.

بلغ مؤشر ثقة المستهلك الأولي الصادر عن جامعة ميشيغان 48.9 نقطة، متجاوزًا التوقعات التي كانت 46.0 نقطة، ومسجلًا تحسنًا عن القراءة السابقة البالغة 44.8 نقطة. وارتفعت ثقة المستهلك بنحو 4 نقاط هذا الشهر، أي بنسبة 9%. ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى انخفاض أسعار البنزين في بداية الشهر. وشملت هذه المكاسب شريحة واسعة من المستهلكين، من مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية والانتماءات السياسية. وسجل المستهلكون ذوو الدخل المنخفض تحسنًا ملحوظًا، نظرًا لأن تكاليف الوقود تشكل نسبة أكبر من ميزانيات أسرهم.