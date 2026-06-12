انتعاش وول ستريت مع انخفاض أسعار النفط 📈 انخفاض أسهم أدوبي بنسبة 8% بعد إعلان الأرباح

تواصل العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية ارتفاعها مع ترقب المستثمرين لطرح أسهم شركة سبيس إكس (SPCX.US) للتداول، بينما انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر، متجاوزة 90 دولارًا للبرميل، وسط تزايد التوقعات باقتراب الولايات المتحدة وإيران من اتفاق مبدئي لإنهاء النزاع. وتشير المؤشرات الحالية إلى أن سعر سهم سبيس إكس قد يفتتح عند حوالي 165 دولارًا، ما يعني قيمة سوقية تتجاوز تريليوني دولار في أول يوم تداول.

وارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.9% تقريبًا، بعد أن حقق المؤشر مكاسب تجاوزت 3% في الجلسة السابقة. كما واصلت أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية توجهها نحو المخاطرة حتى نهاية الأسبوع. وانخفض خام برنت بنسبة 4%، ويتجه نحو تسجيل أول إغلاق له دون 88 دولارًا للبرميل منذ الأسبوع الأول للنزاع. ويعكس هذا الانخفاض تراجعًا سريعًا في علاوات المخاطر الجيوسياسية، حيث يتوقع المستثمرون بشكل متزايد التوصل إلى حل دبلوماسي وإعادة فتح مضيق هرمز. وتشير التقارير إلى إمكانية توقيع اتفاق إطاري في وقت مبكر من يوم الأحد، حيث أشار مسؤولون إيرانيون إلى اقتراب المفاوضات من نهايتها. بحسب التقارير، يتضمن مشروع الاتفاق النووي 14 بندًا، من بينها إعادة فتح مضيق هرمز وفترة تفاوض مدتها 60 يومًا بشأن القضايا النووية.

وفي وول ستريت، قادت أسهم أشباه الموصلات الارتفاع الأخير مجددًا. في غضون ذلك، حافظت أسواق السندات على استقرارها بعد موجة الإقبال على الملاذات الآمنة يوم الخميس، والتي أثارتها التوترات في الشرق الأوسط. وانخفضت عوائد السندات الأوروبية مع تراجع أسعار الطاقة، مما قلل من المخاوف بشأن التضخم. ويستقر الدولار الأمريكي بعد أربع جلسات متتالية من الانخفاض، ويبقى الذهب قريبًا من مستوياته الأخيرة، بينما يحقق البيتكوين مكاسب طفيفة.

ناسداك 100 (30 دقيقة)

يشير الرسم البياني إلى أن العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 قد محت تقريبًا انخفاض يوم أمس، والذي كان مدفوعًا في البداية بتحذير الرئيس السابق ترامب من هجوم محتمل على إيران. وقد خفف ترامب لاحقًا من حدة تلك التصريحات، على الرغم من اعترافه مؤخرًا بأن المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين لا تزال تواجه بعض "العقبات".

المصدر: xStation 5

على الرغم من ضعف أداء شركة KLA Corp، لا يزال قطاع أشباه الموصلات من بين القطاعات الأقوى أداءً اليوم. وتحقق شركات متخصصة في الذاكرة، مثل SanDisk، إلى جانب Arm Holdings، مكاسب ملحوظة. كما تتفوق أسهم القطاع المالي والبنوك، في حين تُعد شركات الدفاع من بين الأضعف أداءً.

المصدر: xStation 5

أدوبي تحت ضغط رغم النتائج القوية، حيث يركز المستثمرون على تباطؤ نمو الإيرادات السنوية المتكررة

لا تزال أسهم شركة أدوبي (ناسداك: ADBE) تحت ضغط بعد إعلان الشركة عن أرباح الربع الثاني من السنة المالية 2026. فعلى الرغم من تحقيق أدوبي إيرادات قياسية، ونموًا أقوى من المتوقع، ورفعها لتوقعاتها للعام بأكمله، إلا أن المستثمرين ركزوا على تطورين سلبيين: ضعف التوقعات لنمو الإيرادات السنوية المتكررة العضوية، واستمرار التغييرات القيادية في الشركة. ونتيجة لذلك، انخفضت أسهم أدوبي بنحو 7%، بينما خفضت العديد من شركات وول ستريت الكبرى تصنيف السهم أو خفضت أهدافها السعرية.

للوهلة الأولى، يصعب انتقاد النتائج المالية لأدوبي. فقد بلغت الإيرادات رقمًا قياسيًا قدره 6.62 مليار دولار، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 13% تقريبًا. وبلغ ربح السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 5.96 دولار، بينما بلغ إجمالي التدفق النقدي التشغيلي 2.17 مليار دولار. ووصل إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة إلى حوالي 27.1 مليار دولار، ورفعت الإدارة توقعاتها للعام بأكمله. ومع ذلك، خلص المستثمرون إلى أن أهم التطورات كانت مخفية وراء الأرقام الرئيسية.

يُركز السوق بشكل أساسي على جودة واستدامة النمو المستقبلي. خفضت أدوبي توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية المتكررة ( ARR ) العضوية بما يتراوح بين 480 و500 مليون دولار أمريكي. يُعزى نصف هذا التعديل تقريبًا إلى تأجيل مبادرات التسعير، بينما يعكس النصف الآخر تركيز الشركة المتزايد على استراتيجية "فري ميوم" (النموذج المجاني المدفوع). بلغ صافي الإيرادات السنوية المتكررة الجديدة، باستثناء استحواذها على سيمرش، 560 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3% على أساس سنوي. وصف محللو وولف ريسيرش هذا الربع بأنه قد يُغير مسار السوق، مُشيرين إلى أن النمو المرتبط بالذكاء الاصطناعي ليس كافيًا بعد لتعويض تباطؤ نمو أعمال أدوبي الأساسية القائمة على الاشتراكات.

ومن القضايا الرئيسية الأخرى التحول الاستراتيجي لأدوبي نحو عروض "فري ميوم". تُولي الإدارة اهتمامًا متزايدًا لاكتساب المستخدمين وتعزيز تفاعلهم على حساب تحقيق الربح على المدى القريب. وقد تم تأجيل العديد من مبادرات التسعير المُخطط لها، مما يُثير مخاوف من أن يصبح نمو الإيرادات في المستقبل أكثر اعتمادًا على تحويل المستخدمين المجانيين إلى عملاء مدفوعين. أقرّ محللون في بايبر ساندلر وبي إم أو بأن هذه الاستراتيجية قد توسّع قاعدة مستخدمي أدوبي، لكنهم تساءلوا عما إذا كانت الشركة ستتمكن من تحقيق الربحية الفعّالة من هؤلاء المستخدمين في ظل بيئة تنافسية متزايدة.

لا يزال الذكاء الاصطناعي أحد أقوى مجالات النمو لدى أدوبي. فقد تضاعفت الإيرادات السنوية المتكررة ( ARR ) المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكثر من ثلاث مرات على أساس سنوي لتتجاوز 500 مليون دولار، وزادت إيرادات فايرفلاي السنوية المتكررة بنسبة 50% على أساس ربع سنوي، وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا لبرنامجي أكروبات وإكسبريس من 700 مليون إلى 850 مليون مستخدم. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون متشككين لأن الإيرادات السنوية المتكررة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تمثل أقل من 2% من إجمالي قاعدة الإيرادات المتكررة لأدوبي. ورغم أن معدل النمو مثير للإعجاب، إلا أن هذا القطاع لا يزال صغيرًا نسبيًا مقارنةً بأعمال الشركة بشكل عام.

أدت التغييرات القيادية إلى تفاقم مخاوف المستثمرين. سيغادر المدير المالي دان دورن شركة أدوبي في 15 يونيو/حزيران لينضم إلى شركة مارفيل تكنولوجي، بينما تبحث الشركة في الوقت نفسه عن خليفة للرئيس التنفيذي شانتانو نارايان، الذي من المتوقع أن ينتقل إلى منصب رئيس مجلس الإدارة. بالنسبة للعديد من المستثمرين، يُعدّ التوقيت إشكاليًا لأن أدوبي تسعى إلى تنفيذ تحول استراتيجي كبير يتمحور حول الذكاء الاصطناعي ومنتجاتها المجانية. وأشار محللو إيفركور إلى أن المعنويات قد لا تتحسن إلا بعد تعيين رئيس تنفيذي ومدير مالي جديدين، وإثبات قدرتهما على تنفيذ استراتيجية الشركة طويلة الأجل بكفاءة.

في نهاية المطاف، لا يعكس الانخفاض الحالي في سعر السهم تراجعًا في الأداء المالي. بل يبدو أن المستثمرين قلقون من أن أدوبي قد تُضحّي بالربحية قصيرة الأجل ونمو الإيرادات السنوية المتكررة لبناء قاعدة مستخدمين مجانية أكبر، في حين أن عائدات الذكاء الاصطناعي لا تزال ضئيلة جدًا بحيث لا تُعوّض بشكل كامل عن تباطؤ نمو أعمال الاشتراكات التقليدية للشركة. ونتيجة لذلك، يركز وول ستريت بشكل متزايد على مخاطر التنفيذ بدلًا من الأداء التشغيلي الحالي للشركة.

المصدر: xStation 5