التقويم الاقتصادي: بداية هادئة لأسبوع مثير للاهتمام

جميع قراءات الاقتصاد الكلي الرئيسية لهذا اليوم تقريبًا قد انتهت.

مع ذلك، سيكون الأسبوع بأكمله حافلًا ببيانات الاقتصاد الكلي المثيرة للاهتمام.

قبل افتتاح جلسة التداول النقدي في أوروبا، تشهد العقود الآجلة للمؤشرات ارتفاعًا في قيمتها.

على الرغم من أن تقويم الاقتصاد الكلي لجلسة اليوم شبه فارغ، إلا أن الجلسة الآسيوية كانت غنية بالعديد من الجوانب الاقتصادية الكلية المثيرة للاهتمام. تشير العقود الآجلة للأسهم الأوروبية إلى افتتاح أعلى لسوق التداول النقدي، حيث تحقق العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 حاليًا مكاسب بنسبة تقارب 0.25%.

يتضمن تقويم بقية اليوم مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو (سبتمبر) وبيانات ائتمان المستهلك الأمريكي (يوليو).

افتتحت سوق النقد، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة تقارب 0.25%.

