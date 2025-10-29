التقويم الاقتصادي: بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا وماج 7 شركات تتنافس على جذب انتباه المستثمرين (29.10.2025)

قد تشهد جلسة الأربعاء ذروة تقلبات السوق هذا الأسبوع، حيث سينصبّ تركيز المستثمرين على أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة. في الوقت الحالي، تشير العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة إلى تفاؤل مطرد، مدعومة بتوقعات عالية لشركتي الحوسبة السحابية العملاقتين ألفابت ومايكروسوفت قبيل تقارير أرباحهما.

يُقيّم سوق المبادلات خفض سعر الفائدة اليوم بيقين شبه مؤكد منذ أسابيع؛ لذلك، سينصبّ التركيز الرئيسي في المؤتمر الصحفي لجيروم باول على ما إذا كان هناك مجال لخفض آخر في عام 2025. وقد عززت بيانات التضخم الأخيرة التوقعات بمزيد من التيسير، مما يجعل اجتماع اليوم نقطة تحول محتملة نحو تحوّل حذر في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي، تنتظر الأسواق أيضًا قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة، حيث يواجه البنك المركزي ضغوطًا من تباطؤ سوق العمل.

تشمل الشركات التي تُعلن عن أرباحها اليوم: ألفابت، ومايكروسوفت، وميتا، وكاتربيلر، وبوينغ، وستاربكس، ويو بي إس.

التقويم الاقتصادي لليوم:

9:00، إسبانيا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث):

الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا (على أساس سنوي): الفعلي 2.8%؛ المتوقع 3.0%؛ السابق 3.1%

الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا (على أساس ربع سنوي، الربع الثالث): الفعلي 0.6%؛ المتوقع 0.6%؛ السابق 0.8%

9:00، إسبانيا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر:

مبيعات التجزئة (على أساس سنوي): الفعلي 4.2%؛ السابق 4.5%

11:30، ألمانيا - مزاد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات (بوند):

السابق 2.720%

14:45، كندا - قرار سعر الفائدة لشهر ديسمبر:

التوقعات 2.25%؛ السابق ٢.٥٠٪

١٤:٤٥، كندا - بيان بنك كندا

١٤:٤٥، كندا - تقرير السياسة النقدية لبنك كندا

١٥:٠٠، الولايات المتحدة - بيانات سوق الإسكان لشهر سبتمبر:

مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار (شهريًا): المتوقع ١.٦٪؛ السابق ٤.٠٪

١٥:٣٠، الولايات المتحدة - تقرير إدارة معلومات الطاقة:

مخزونات وقود التدفئة: السابق ٠.٠٨٨ مليون

مخزونات النفط الخام: المتوقع -٠.٩٠٠ مليون؛ السابق -٠.٩٦١ مليون

إنتاج النفط الخام في المصفاة (وزن/وزن): السابق ٠.٦٠٠ مليون

واردات النفط الخام: السابق ٠.٦٥٦ مليون

مخزونات خام كوشينغ: السابق -٠.٧٧٠ مليون

إنتاج وقود المقطرات: السابق ٠.٠٤٠ مليون

الطلب على وقود المقطرات (إدارة معلومات الطاقة): المتوقع -١.٨٠٠ مليون؛ السابق -١٫٤٧٩ مليون

إنتاج البنزين: السابق ٠٫٢٣٥ مليون

معدلات تشغيل المصافي (وزن/وزن): السابق ٢٫٩٪

مخزونات البنزين: المتوقع -١٫٩٠٠ مليون؛ السابق -٢٫١٤٧ مليون

١٥:٣٠، كندا - المؤتمر الصحفي لبنك كندا

١٦:٣٠، الولايات المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

بيانات الناتج المحلي الإجمالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا (الربع الثالث): المتوقع ٣٫٩٪؛ السابق ٣٫٩٪

١٩:٠٠، الولايات المتحدة - قرار سعر الفائدة لشهر ديسمبر:

التوقع ٤٫٠٠٪؛ السابق ٤٫٢٥٪

١٩:٠٠، الولايات المتحدة - بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

١٩:٣٠، الولايات المتحدة - المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

٢٠:٣٠، منطقة اليورو - كلمة رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد