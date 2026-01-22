التقويم الاقتصادي: بيانات أمريكية رئيسية ستحول التركيز من الجغرافيا السياسية (22.01.2026)

سيشهد يوم الخميس صدور العديد من البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية، ما قد يحوّل تركيز المستثمرين من القضايا الجيوسياسية إلى الزخم الاقتصادي.

ويُعدّ أبرزها القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من عام 2025، والتي تتوقع بلومبيرغ، وفقًا لتوقعات المحللين، نموًا بنسبة 4.3% (مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 3.8%). وقد لعب الاستهلاك الخاص دورًا بالغ الأهمية في الربع الثالث، لذا فإن استمرار هذا الاتجاه، وربما صدور قراءة أقوى من المتوقع، قد يدفع توقعات السوق بشكل كبير نحو تقليل رغبة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة خفض أسعار الفائدة.

وإلى جانب الناتج المحلي الإجمالي، ستصدر أيضًا تقارير عن معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهري أكتوبر ونوفمبر، بما في ذلك مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يُفضّله الاحتياطي الفيدرالي. وسيُكمّل الصورةَ بياناتُ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ أسابيع، ما يُخفف المخاوف بشأن سوق العمل الأمريكي.

أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فسيكون أهمّها محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير.

جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا؛ تمت التصفية حسب: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، منطقة اليورو، ألمانيا. المصدر: xStation5