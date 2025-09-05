التقويم الاقتصادي: بيانات الوظائف غير الزراعية وطلبات المصانع الألمانية

سيكون اليوم الأخير من هذا الأسبوع من الأيام المحورية في تقويم الاقتصاد الكلي، ويعود ذلك أساسًا إلى نشر بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. سيكون تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) حاسمًا للأسواق المالية، إذ سيؤثر على التوقعات بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. إذا جاءت البيانات أضعف من المتوقع، فسيتوقع المستثمرون احتمالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة، مما سيضعف الدولار، ولكنه سيدعم في الوقت نفسه مؤشرات الأسهم والذهب. في المقابل، ستعزز القراءة الأقوى الدولار وترفع عوائد السندات.

ستجذب المنشورات الأوروبية أيضًا الانتباه، لا سيما الطلبات الصناعية الألمانية ومراجعات بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو. ستكون هذه البيانات أساسية لتقييم حالة الاقتصاد الألماني ومنطقة اليورو بأكملها، وقد يكون تأثيرها على سعر صرف اليورو ملحوظًا.

ستكون القراءات الكندية المتعلقة بسوق العمل بنفس القدر من الأهمية، إذ قد تؤثر على سعر صرف الدولار الكندي، لا سيما في سياق قرار بنك كندا بشأن التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. هذا مهمٌّ بشكل خاص في ظلّ التدهور المتزايد للاقتصاد الكندي.

8:00 - المملكة المتحدة: مبيعات التجزئة الأساسية (شهريًا، يوليو)

التوقعات: +0.4% (+0.6%) سابقًا.

8:00 - ألمانيا: طلبات المصانع (شهريًا، يوليو)

التوقعات: -1.0% (+1.6%) سابقًا.

9:00 - سويسرا: مؤشر مناخ المستهلك الصادر عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (أغسطس)

التوقعات: -33؛ القراءة المتوقعة: -37.

11:00 - منطقة اليورو: الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثاني، مراجعة)

التوقعات: +0.3% على أساس ربع سنوي.

14:30 - الولايات المتحدة الأمريكية: معدل التوظيف (أغسطس)

التوقعات: 4.3% (4.2%) سابقًا.

14:30 - الولايات المتحدة الأمريكية: الوظائف غير الزراعية

التوقعات: +75,000 (سابقًا +73,000).

14:30 - الولايات المتحدة الأمريكية: متوسط ​​الأجر بالساعة

14:30 - كندا: التوظيف (أغسطس)