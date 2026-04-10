التقويم الاقتصادي – بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة (10 أبريل 2026)

لا تزال الأسواق العالمية مضطربة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة ببدء مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة. ولا تزال أسعار النفط مرتفعة نسبيًا، على الرغم من استمرار اتجاه العقود الآجلة للمؤشرات نحو الارتفاع. وفي وقت سابق من اليوم، صدرت بيانات التضخم من الصين واليابان.

وتُعدّ البيانات الصينية جديرة بالملاحظة بشكل خاص، حيث ارتفع معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين إلى 0.5% على أساس سنوي، مسجلاً أول قراءة إيجابية منذ أكتوبر 2022. وقد تجاوز هذا الرقم التوقعات بشكل طفيف. في الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.0% على أساس سنوي، وهو أقل من الانخفاض المتوقع إلى 1.2% على أساس سنوي (مقارنةً بـ 1.3% على أساس سنوي في الفترة السابقة).

وتسارع معدل التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المنتجين في اليابان بشكل حاد إلى 2.6% على أساس سنوي من 2.0% على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الوقود. ويُشير هذا إلى احتمال كبير لرفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

مع ذلك، سيكون محور جدول أعمال اليوم هو صدور بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس. سنرى مدى تأثير أزمة الطاقة على التضخم، وسنحاول تحديد ما إذا كان خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد أصبح مستبعدًا. بالإضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية، سنطلع على بيانات سوق العمل من كندا، ومؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، وطلبات المصانع.

