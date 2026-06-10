عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( Y/Y ): السابق: 2.8 %, المتوقع: 2.9 %, الفعلي: 2.9%

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ( M/M ): السابق: 0.4 %, المتوقع: 0.3 %, الفعلي: 0.2%

مؤشر أسعار المستهلكين ( Y/Y ): السابق: 3.8 %, المتوقع: 4.2 %, الفعلي: 4.2%

مؤشر أسعار المستهلكين ( M/M ): السابق: 0.6 %, المتوقع: 0.5 %, الفعلي: 0.5%

تباطؤ التضخم الأساسي يدعم توقعات التهدئة

أظهرت بيانات التضخم الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي (Core CPI) ارتفع إلى 2.9%، متوافقاً مع التوقعات وأعلى قليلاً من القراءة السابقة البالغة 2.8%. وفي المقابل، جاءت القراءة الشهرية للمؤشر الأساسي عند 0.2%، وهي أقل من التوقعات البالغة 0.3% وأدنى من القراءة السابقة عند 0.4%، ما يشير إلى تباطؤ وتيرة الضغوط التضخمية الأساسية خلال الشهر الماضي. وتعد هذه القراءة إشارة إيجابية للأسواق، إذ تعزز الرهانات على استمرار تراجع الضغوط السعرية الأساسية تدريجياً.

التضخم العام لا يزال مرتفعاً والفيدرالي يراقب

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام السنوي (CPI) إلى 4.2% مقارنة بـ 3.8% في القراءة السابقة، وجاء متوافقاً مع توقعات الأسواق، مما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن بعض المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء. كما سجل المؤشر الشهري 0.5%، مطابقاً للتوقعات، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبياً. وبشكل عام، تعكس البيانات استقرار التضخم الأساسي مع استمرار ارتفاع التضخم العام، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على نهجه الحذر بشأن أسعار الفائدة، مع ترقب المزيد من الأدلة على تراجع التضخم بشكل مستدام قبل اتخاذ أي خطوات نحو تخفيف السياسة النقدية.